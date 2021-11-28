Anket: Fransa'da bugün seçim olsa Macron ilk turda yüzde 25'in üstünde oy alıyor

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Fransa’da yapılan bir anket, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı seçimi bugün yapılsa, ilk turda yüzde 25’den fazla oy alarak kazanabileceğini gösterdi.

Fransız anket şirketi Ifop-Fiducial ve Le Journal du Dimanche gazetesi tarafından yapılan anket, Fransa’da bugün seçim olsa, Macron’un oyların yüzde 25’ten fazlasını alabileceğini gösterdi. Ankete göre, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in oyları, başka kimin aday olacağına bağlı olarak ilk turda yüzde 19-20 arasında kalıyor.

Aşırı sağcı yorumcu Eric Zemmour’un aday olursa yüzde 14-15 arasında oy alabileceği görülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını resmi olarak duyurmadı. Seçimin ilk turu 10 Nisan’da gerçekleşecek.