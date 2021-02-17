Anket: Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 için favorisi hâlâ açık ara farkla Trump

T24 Dış Haberler

Yeni ankete göre Cumhuriyetçi Parti başkan adayı için bir ön seçim yapsaydı, Donald Trump açık ara farkla favori olurdu.

Politico-Morning Consul'un Trump'ın Senato'da aklanmasından sonra yaptığı ankete göre Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ın partide büyük bir rol oynamaya devam etmesini istiyor. Bu sayı, son ankete göre yüzde 18 artış gösterdi.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 54'ü, ön seçimlerde Trump'ı destekleyeceğini söyledi.

2024'te yapılacak ön seçimler için yapılan anketin ikinci sırasında yüzde 12 ile Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence yer alıyor. Trump ve Pence'i yüzde 6 ile eski ABD'nin BM büyükelçisi Nikki Haley, yine yüzde 6 ile Donald Trump Jr, yüzde 4 ile eski Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Mitt Romney ve yüzde 3 ile Senatör Ted Cruz takip ediyor.

6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskından sonra birçok Cumhuriyetçi, parti ile arasına mesa koymuştu ve ABD'lilerin çoğu Trump'ın siyaset dışı bırakılmasını talep etmişti.

Senato'da azil duruşmaları sonucunda yapılan oylamanın 57-43 bitmesiyle aklanan Trump, tekrar resmi göreve aday olabilecek. Trump, 2024 seçimlerinde 78 yaşında olacak.