Anket: Britanya'da 1 milyon kişi Covid-19 salgınından sonra sigara kullanmayı bıraktı

Yapılan yeni bir ankete göre, Britanya genelinde 1 milyon kişi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından sonra sigara kullanmayı bıraktı.

Sky News'ta yer alan habere göre, University College London ve Sigara ve Sağlıkla İlgili Eylem (ASH) tarafından yapılan ankette gençlerin Koronavirüs salgınıyla birlikte sigarayı bırakmak konusunda yaşı daha büyük olanlara oranla daha istekli olduğu ortaya çıktı. Ankete göre Nisan ortasından bu yana 16-29 yaş arasındaki sigara içenlerin yüzde 16'sı bırakırken 50 yaş üstündeki katılımcıların yüzde 7'si bıraktı.

10 binden fazla insana yapılan ankette Nisan artasından Haziran sonuna kadar insanların sigara alışkanlıklarına ilişkin verdiği cevaplar incelendi.

Britanya'da sigara kullandığı bilinen 7.4 milyon kişiye hükûmet salgın sürecinde hastalığın seyrinin daha ağır ilerleyebileceği uyarısında bulundu. ASH Direktörü Deborah Arnott, "Bir milyondan fazla sigara tiryakisi Covid-19 Britanya'ya ulaştığından beri sigarayı bıraktı. Ancak milyonlarca kişi kullanmaya devam ediyor" dedi.

Zoe Covid Semptom Takipçisi isimli uygulamanın verilerine göre, sigara içen Covid-19 hastalarında, içmeyenlere göre yüzde 14 daha fazla oranda şu üç semptoma rastlandı: Yüksek ateş, aralıksız öksürük ve nefes darlığı.