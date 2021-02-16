Anket: ABD'de üçüncü bir partiye ihtiyaç duyanların oranı yüzde 62 oldu

Yapılan yeni bir anket, ABD'de insanların yüzde 62'sinin Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin dışında üçüncü bir partiye ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, araştırma şirketi Gallup'un yaptığı anket, ABD'lilerin yüzde 62'sinin Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin halkı temsil etmekte zayıf kaldığını düşünerek üçüncü bir partiye ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Yüzde 33 ise varolan iki partinin ABD halkının çoğunu yansıtmakta "yeterli" olduğunu söyledi.

Üçüncü partiye ihtiyaç oranı Gallup'un araştırmalara başladığı 2003'ten bu yana en yüksek oran oldu.

Ankete katılan Cumhuriyetçi Partililerin 10'da dördü, partinin Trump döneminden sonra "daha muhafazakâr olmasını" istediğinş, yüzde 34'ü aynı kalmasını istediğini, yüzde 24'ü ise daha ılımlı olmasını istediğini söyledi. Demokrat Partililerin ise yüzde 34'ü partinin daha sola kaymasını, 34'ü aynı kalmasını, 31'i ise sağa kaymasını istedi.

Gallup anketi, 50 eyalette yaşayan 906 ABD'li yetişkine yapıldı.