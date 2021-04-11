Anket: ABD'de Dwayne "The Rock" Johnson'ın başkan olmasını isteyenlerin oranı yüzde 46

Bir ankette ABD'lilerin yüzde 46'sının kendisini ABD Başkanı olarak görmek istediği ortaya çıkan Hollywood yıldızı ve eski güreşçi "The Rock" Dwayne Johnson, "Benim için bir onur olur" diye yanıt verdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, 30 bin 138 kişiye "Hangi ünlüyü ABD Başkanı olarak görmek isterdiniz?" sorusunun sorulduğu bir ankette yüzde 46, Dwayne Johnson yanıtını verdi.

Instagram hesabından anket sonucunu paylaşan Johnson, şunları yazdı: "Kurucu babalarımızın 1.95 boyunda, kel, dövmeli, yarı Siyah, yarı Samoalı, tekila içen, kamyon süren, bel çantası takan birinin aralarına katılacağını asla düşündüğünü sanmıyorum. Ama olur da gerçekleşirse, size hizmet etmek bir onur olur"

Dwayne Johnson'ın ABD Başkanı olması gündeme ilk kez gelmedi. "The Rock" lakaplı aktör, 2017'de verdiği bir söyleşide başkanlığa aday olmayı "ciddi anlamda düşünebileceğini" söylemişti. Johnson geçen ay USA Today'e yaptığı bir açıklamada da "Halk isterse bunu düşünebilirim" demişti.