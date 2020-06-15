Anket: 53 ülkeden sadece 3'ü ABD'nin Covid-19'la Çin'den daha iyi mücadele ettiğini düşünüyor

53 ülkeden 120 bin kişiye yapılan ankette, vatandaşların ülkelerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesine dair düşünceleri ortaya çıktı. Buna göre 53 ülkeden yalnız 3'ü ABD'nin Covid-19 pandemisinde Çin'den daha iyi mücadele ettiğini düşünüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Alman anket şirketi Dalia Research ve eski Nato Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in yönettiği Alliance of Democracies Foundation ortaklığında yapılan ankete 53 ülkeden 120 bin kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre, Yunanistan'da seçmenlerin yüzde 89'u, Tayvan'da yüzde 87'si, Güney Kore, Avustralya ve Danimarka'da yüzde 86'sı hükûmetlerinin Covid-19'la mücadele şekillerinden memnun. Vatandaşların memnun olmadığı ülkeler ise Brezilya, Fransa, İtalya, ABD ve Britanya.

Katılanların yüzde 60'ı Çin'in virüse yanıtının iyi olduğunu düşünürken ABD'nin daha iyi ele aldığını düşünenler yalnızca Tayvan, ABD ve Güney Kore'de daha çoğunlukta çıktı.