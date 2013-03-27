Ankara'dan İtalyan devine ağır ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum Yönetimi’yle petrol arama girişimleri nedeniyle İtalyan enerji şirketi ENI’yle çalışmayacaklarını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs Rum Yönetimi’yle birlikte Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri yürüten İtalyan enerji şirketi ENI’yle ilgili yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Yıldız, söz konusu şirketin Türkiye'deki projelerinin askıya alınması da dahil olmak üzere söz konusu şirketle çalışmama kararı aldıklarını söyledi.

ENI isimli şirketin Mavi Akım Projesi’nde yüzde 50 payı olduğu öğrenildi. Şirket, Bakü-Ceyhan Boru Hattı’ndaki hissesi ise yüzde 5.