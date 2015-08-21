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Ankara'yı sel aldı!

Alt geçitlerin suyla dolması ve araçların ilerleyememesi nedeniyle Eskişehir ve Konya yolunda trafik durma noktasına geldi

21 Ağustos 2015 22:23

Ankara’da akşam üzeri başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları adeta göl haline getirdi. Metro istasyonlarını su bastı, altyapısı yetersiz olan caddelerde araçlar yollarda kaldı. Ankaralılar dere gibi akan caddelerde karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

Yoğun yağış nedeniyle başkentte birçok ev ve işyerini de su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suları tahliye edip tıkanan rögarları açmakta yetersiz kalırken, Kızılay ve Söğütözü, Çayyolu metro istasyonlarının merdivenlerinden akan su, ulaşımı kullanılamaz hale getirdi.

Alt geçitlerin suyla dolması ve araçların ilerleyememesi nedeniyle Eskişehir ve Konya yolunda trafik durma noktasına geldi.

 

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