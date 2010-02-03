Ankara'yı bekleyen büyük tehlike

T24 - Federasyon stat analizi istedi. Ankaragücü ve Gençlerbirliği yüksek maliyet nedeniyle analizi yaptırmıyor.



Türkiye'de bir felaket yaşanmadan, yetkililer çözüm aramıyor. Trafik kazalarından sonra yaya geçitleri yapıyoruz. Dere yataklarında yapılaşmaya izin verip, canlar gidince, 'Önümüze geleni yıkacağız' gibi sahte demeçleri alkışlıyoruz. Ankara 19 Mayıs Stadı, 1936 yılında hizmete girdi. Yani tam 74 yıl önce. O tarihten bugüne sayısız faaliyete ev sahipliği yapan bu stat, şimdi adeta 'Çöküyorum' diye bağırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, sezon başında 19 Mayıs Stadı için güvenlik sertifikası istedi. Gençlik Spor Ankara İl Müdürlüğü de bu talebi, stadın kullanım hakkına sahip olan Ortak Girişim'e (Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nden oluşuyor) iletti.





Çöküntülere yama



Ancak stadın ölçümleri yüksek maliyet gerektirdiği için Ortak Girişim topu İl Müdürlüğü'ne attı. Üzerine düşen görevden kaçan Ankaragücü ve Gençlerbirliği, TFF'ye de hala bu güvenlik sertifikasını göndermedi. Oysa stadın çevresinde çökmeler oluşmaya başladı bile. 19 Mayıs Spor Kompleksi'nin yanına yapılan ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın oynanacağı yeni salon inşaatı, Ankara'nın yer altı sularının da dengelerini değiştirdi. Yer altındaki güzergahı, salon inşaatı sırasında değiştirilen sular, şimdi 19 Mayıs Stadı'na yöneldi. Ayrıca yine stat yakınında bulunan Gençlik Parkı'ndaki inşaatlar ve yeni düzenlemeler de bu yer altı sularının akıntısını, komplekse çevirdi. İl Müdürlüğü, stat çevresindeki çöküntüleri, yamalarla dolduruyor.



Stadın beton ömrünün de yıllar önce bittiği, Bayındırlık Bakanlığı'nın yaptığı incelemede ortaya çıkmıştı. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılıp, yenisinin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, projesini hazırladı. Çim yüzeyin raylarla stat dışına taşınacağı, dört katlı ofislerin yer aldığı bu 50 bin kapasiteli stadın projesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığını yaptığı kurula, bu ay içinde sunulacak.





