-ANKARA'YA YILDIZ YAĞACAK ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl 2-10 Temuzda düzenlenecek Uluslararası Büyük Ankara Festivali'inde, Başkent akşamları Ebru Gündeş, Murat Boz, Ziynet Sali, Emre Aydın, Zara, Alişan, Sıla, Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç, Gülşen, Gülben Ergen, Eda Karaytuğ, Ferhat Göçer, Niran Ünsal, Sibel Can ve Özcan Deniz'in verdiği konserlerle renklenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (Eski Hipodrom) alanında 2-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslarararası Büyük Ankara Festivali'nde her yaştan ziyaretçi için, birbirinden ünlü sanatçıların verdiği konserlerle, birbirinden farklı etkinlikler yer alacak. Yaz tatilini Ankara'da geçirecekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Büyük Ankara Festivali'yle, eğlenceden konsere, alışverişten yarışmalara, oyun alanlarından adrenalini yüksek spor gösterilerine kadar birçok farklı etkinlik yaşayabilecek. Büyük Ankara Festivali'ne az bir süre kala, Atatürk Kültür Merkezi'nin her noktasında hazırlıklar aralıksız sürerken, çocukların hoş vakit geçirmesi için de festival alanına dev oyuncaklar, eğlenceli yarışmalar, sirk ve panayırlar kuruluyor. Başkentliler 8 gün süresince sıcak yaz akşamlarında, Ebru Gündeş, Murat Boz, Ziynet Sali, Emre Aydın, Zara, Alişan, Sıla, Mustafa Ceceli, Murat Dalkılıç, Gülşen, Gülben Ergen, Eda Karaytuğ, Ferhat Göçer, Niran Ünsal, Sibel Can ve Özcan Deniz'in vereceği konserlerle eğlenecek. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz'ın yapacağı konserlerin bitiminde, konsere gelenler havai fişek gösterisi de izleyecek. Festivale, 16 ayrı ülkeden gelen halk dansları toplulukları da ülkelerini danslarıyla tanıtacak. Bu ülkelerden, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Gürcistan, İran Türkleri, Macaristan, İtalya, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Moldova, KKTC, Ukrayna, Polonya, Makedonya, Başkurdistan ve Türkiye'den festivale katılan halk dansları topluluklarının gösterileri Ankaralıların beğenisine sunulacak. Festivalin en iddialı gösterileri ise dünyaca ünlü motokrosçuların yapacağı akrobasi gösterileri olacak.