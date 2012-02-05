-Ankara'ya yeni otobüs terminali ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeni Ankara otobüs terminalinin gelecek yıl hizmete gireceğini bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçek, AK Parti Mamak 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, Mamak'ta sürdürülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Melih Gökçek, son 3 yılda Mamak'a yapılan toplam yatırımın 500 milyon lira olduğunu, Mamak'ta toplam 18 bin metrekarelik 4 park yapıldığını, 12 bin 608 ağaç dikildiğini, 69 kamu kuruluşu, cami ve okul bahçesinin çevre düzenlemelerinin ücretsiz yapıldığını belirtti. Gelecek 2 yılda Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede yaklaşık 5 bin konutun yükseleceğini ifade eden Gökçek, şunları kaydetti: ''Mamak'ın en önemli projelerinden birisi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi. Şu ana kadar anlaşma yaptığımız gecekondu sayısı 4 bin 323, yıkılan gecekondu sayısı 2 bin 115. Yıkılan gecekonduların karşılığında 941 aileye belediyenin Esentepe'de yaptığı lojmanları verdik, geçici olarak orada kalıyorlar. Belediyemiz adına 1 milyon 155 bin metrekarelik alan tescil edildi. Bu bölgede imar faaliyetleri başladı. İnşallah kısa zamanda Mamak'ta çok büyük binaların yeniden yükselmeye başladığını göreceksiniz. Şu ana kadar yaptığımız ve yapılmakta olan konut sayısı bin 100'e ulaştı. Sadece yeni Mamak bölgesine şimdiye kadar harcanan para 221 trilyon lira. İnşallah bu sene Doğukent'te de büyük bir faaliyet başlıyor. Eskişehir Yolu'nda Armada'nın karşısındaki çelik yapıyı 3 bin 500 konut karşılığı ihale ediyoruz. Bu konutlar yeni Mamak'a yapılan konutlara ve Doğukent bölgesindeki konutlara karşılık olarak harcanacak ve Mamaklılara dağıtılacak. 2 sene içerisinde inşallah bu da bitecek. Ayrıca bu bölgede dev rekreasyon alanı yapılması çalışmalarına da önümüzdeki yıl başlanacak. Böylece eski çöplük bölgesinde modern bir kent doğacak.'' Eski Mamak çöplüğünün olduğu alanın da Golf Kulübü ve Tenis Kulübü'ne verilmek suretiyle 2 yılda Ankara'nın en güzel ve en yeşil alanı haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Gökçek, ''Mamak'ta çöplük sorunu çözüldükten sonra dikkat ediyorsanız etrafında mükemmel bir yapılaşma başladı. Özellikle İKEA ve NATA VEGA'nın gelmesiyle büyük bir hayat ortaya çıktı'' dedi. Gökçek, gelecek yıl başkentin 5 girişine 5 kapı yapılması projesi kapsamında Samsun Yolu'nda büyük bir giriş kapısı yapılacağını ifade etti. Ankara'da yeni yapılacak terminalin, eski çöplüğün karşı tarafındaki 115 bin metrekare alanda bulunan ve eskiden doğu terminali diye adlandırılan yere taşınacağını bildiren Gökçek, Ankara Otobüs Terminali'nin gelecek yılın ortalarından itibaren hizmete gireceğini kaydetti.