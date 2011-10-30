-Ankara'ya yeni arkeoloji müzesi GAZİANTEP (A.A) - 30.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Ankara'ya Gaziantep Mozaik Müzesi'ne benzer bir müze yapmak için çalışmalar yapıyoruz'' dedi. Bakan Günay, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Adana Milletvekili Necati Çetinkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, Antalya Milletvekili Vecdi Gönül ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le birlikte Gaziantep Mozaik Müzesi'ni gezdi. Müzede üç boyutlu gözlüklerle müzenin tanıtım filmini izleyen heyet, müzedeki mozaikler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müze çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, Zeugma Mozaik Müzesi'nin son zamanlarda çok övündükleri bir çalışma olduğunu, şu andaki ölçülere göre dünyanın birincisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Ankara'ya dünya çapında bir arkeoloji müzesini yapmayı planlıyoruz. Cumhuriyete yapılacak, cumhuriyetin başkentine yapılacak en büyük armağanlardan bir tanesinin bu olacağını düşünüyoruz. Dünyada mozaik müzesi, restorasyonu ve rehabilitasyonu konusunda bir başvuru merkezi olmayı planlıyoruz ve Gaziantep'teki bütün çalışmalar bizi heyecanlandırıyor. Ankara için de benzer projeler üzerinde çalışıyoruz. Ankara'ya Gaziantep Mozaik Müzesi'ne benzer bir müze yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Madem ki Türkiye arkeoloji açısından dünyanın en büyük merkezlerinden birisidir o zaman Türkiye'nin başkentine de bir dünya çapında uygarlıklar müzesi yakışır diye düşünüyoruz. Bu bölge, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş mozaik açısından çok özel bir destinasyonsa Türkiye arkeolojisinin simgesi olacak dünya çapında bir müze Ankara'ya çok yakışır düşüncemiz var. Bu çerçevede sayın başkanımızla son zamanlarda çok güzel bir ilke anlaşmasına vardık. Ankara'da uygun bir arazimiz var. Sanıyorum sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir karar eşiğindeyiz. Bir milli komite kararına ihtiyacımız var, iş birliği yapacağız.'' Bakan Günay, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine ilişkin olarak yapılan eleştirilerle ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Cumhuriyete karşı en ufak bir kusurumuz, ihmalimiz katiyen yüreğimizden geçmez. Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladık. Ama 1999 depreminden sonra da 30 Ağustos ve 29 Ekim törenleri iptal edilmişti. Biz tebrik düzeyinde, içtenlik düzeyinde her türlü kutlamayı yaptık. Ama sadece bazı gösterişli törenler kaldırıldı. Cumhuriyete karşı en ufak bir kusurumuz, ihmalimiz katiyen yüreğimizden geçmez. Bazıları bunu istismar konusu yapıyor.''