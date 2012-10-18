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Yaşam

Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi

18 Ekim 2012 20:42

 

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
 
Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzeyinde görülen fırtına bulutunun gelişerek Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi başta olmak üzere Çamlıdere, Kazan, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde 15:20-18:00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışa (yağış anında kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı, yıldırım) sebep olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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