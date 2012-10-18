Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara'nın kuzeyinde görülen fırtına bulutunun gelişerek Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi başta olmak üzere Çamlıdere, Kazan, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde 15:20-18:00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışa (yağış anında kısa süreli fırtına, yerel dolu yağışı, yıldırım) sebep olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.