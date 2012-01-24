Ankara'ya kar yağışı uyarısı!

T24

Ankara'da bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak yağışın oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay, Kilis ve Osmaniye illerinin yüksek kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır,Bingöl ve Mardin çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Kuvvetli yağışın oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Muğla'nın özellikle sahil şeridi olmak üzere il genelinde ve Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.