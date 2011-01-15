-ANKARA'YA ''AKILLI KART'' GELİYOR ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Ankara'da, belediye otobüsü, ANKARAY ve Metro'da kullanılan EGO kartları, yerini İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan Akbil sisteminden daha ileri bir uygulama olan ''Elektronik Ücret Toplama Sistemi''ne bırakacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin son oturumunda, ''EGO Genel Müdürlüğünün Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama Sistemi''ne ilişkin Başkanlık yazısı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, belediye otobüsleri, raylı taşıma sistemi (ANKARAY ve Metro) ile belediyenin denetimindeki diğer toplu taşıma araçlarında kullanılan ücret toplama sistemi, yerini ''Elektronik Ücret Toplama Sistemi''ne bırakacak. EGO kartlarının yerini, ''Akıllı Kart'' alacak ve bu amaçla kısa süre içinde yapılacak ihale 10 yıl geçerli olacak. ''Akıllı Kart'' olarak hazırlanan yeni bilet sisteminde, biletin İstanbul'daki Akbil gibi makineyle herhangi teması gerekmeyecek, makineye sadece gösterilmesi yeterli olacak ve böylece yolcunun kısa süre içinde toplu taşıma araçlarına binmesi sağlanacak. Sistemin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma araçlarına ''Akıllı Kart''ın yanı sıra, kredi kartına benzer ''Dıt Kart''lar ile de binme imkanı sağlanacak. -''AKILLI DURAKLAR'' GELİYOR- Bu arada, belediyenin toplu taşıma araçlarında, ''Akıllı Durak'' uygulaması da başlatılarak, yolcular güzergah konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca araç içinde kamera sistemi kurulacak. Başkent Kart uygulamaları, kredi kart türünde, fuar, stadyum, otopark ve ön ödemeli sayaçlar gibi ödeme yapılacak yerlerde de geçerli olacak şekilde düzenlenecek.