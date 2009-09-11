Ankaraspor'un Kayseri maçı ertelendi

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, daha önce verdiği sürenin dolması üzerine Ankaraspor'un tedbirli, Ankaragücü'nün tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği öğrenildi. Ankaraspor'un, bu hafta oynayacağı Kayserispor maçı ileri bir tarihe ertelendi.



Federasyon, Ankaraspor'a haksız rekabet uyguladığı ve UEFA şartlarına uygun hareket etmediği gerekçesiyle 3 gün içerisinde şirketi satışa çıkarmalarını istemişti. Dün o sürenin saat 17.00'de dolması üzerine Ankaraspor'un tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. TFF Yönetim Kurulu, Ankaragücü için ise kongresinde yaşanan usülsüzlük sebebiyle kongresini yenilemesini istemişti. Ancak bu da Sarı-Lacivertli kulüp tarafından yapılmayınca Başkent temsilcisinin tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.



Akaraspor,FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor



Federasyon'un üst düzey yetkililerinden alınan bilgiye göre, süreç şu şekilde işleyecek: Kayserispor ile hafta sonu oynanması gereken maç, ileri bir tarihe ertelenecek. Ankaraspor'a bir dahaki lig karşılaşmasına kadar hisselerin satışı için süre tanınacak. Ankaraspor'un 19 Eylül'de oynayacağı Denizlispor maçına kadar yine hisselerin satılmaması durumunda Federasyon, Ankaraspor'un maçını bir kez daha erteleyecek ve ardından Mavi-Beyazlı kulübü küme düşürecek. Bu gelişmenin yaşanması durumunda, Ankaraspor yöneticilerine ağır cezalar verilecek. Öte yandan Ankaraspor, futbol şube sorumlusu Ahmet Gökçek'in A.Gücü başkanlığına seçilmesinden sonra Futbol Federasyonu'nun başlattığı soruşturmayla ilgili FIFA'ya başvuracak. TFF Hukuk Kurulu'nun verdiği karara itiraz etmek edecek olan Mavi-Beyazlılar, kendilerini savunması için 'Bosman' kurallarının çıkmasını sağlayan ünlü Fransız avukat Jean Luis Dupont ile anlaştı.

