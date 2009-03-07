Ankaraspor'un belediye ilişkisini keseceğim

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankaragücü Kulübü'nü ziyaret etti.





Mansur Yavaş'ı, Beştepe'deki tesislere gelişinde, Ankaragücü Kulübü Başkanı Serdar Özersin ile kulüp yöneticilerden Atilla Bedihi merdivenlerde karşıladılar.



Ziyarete MHP Ankara İl Başkanı Ömer Demirel ile birlikte gelen Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, Ankara'nın Süper lig'de mücadele eden 4 takımından 3'ünü ayrı tutuğunu belirterek, "Ankaraspor'u değerlendirme dışı tutuyorum. Şayet seçimi kazanırsam Ankaraspor'un, belediye ile tüm ilişkisini keseceğim. Tüm kaynak aktarımını durduracağım. Melih Gökçek'in desteğiyle, Ankaraspor, Ankara'nın gayrimenkul zengini olma yolunda ilerliyor. Burada amaç spora katkı sağlamak değil" diye konuştu.



Yavaş, en büyük hedefinin, yüzüncü kuruluş yılında Ankaragücü'nü şampiyon yapmak olduğuna değinerek, "Başkentten bir şampiyon çıkartmak istiyorum. Bunun için de en uygun takım 2010 yılında yüzüncü yılını kutlayacak olan Ankaragücü. Şayet seçimi kazanırsam Ankaragücü'nün yüzüncü yılında şampiyon olması için elimden gelen desteği vereceğim. Ankara'nın değişik semtlerindeki birçok gayrimenkulün hibe edildiği Ankaraspor'u ise Ankaragücü'nün pilot takımı yaparım" dedi.



Daha sonra kulüp başkanı Serdar Özersin, MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve beraberindekiler, futbolcuları kamp yaptıkları tesisin önündeki sahada antrenman öncesi ziyaret etti ve bir süre teknik direktör Hakan Kutlu ve futbolcularla sohbet etti.



Ziyaretin ardından, Serdar Özersin tarafından günün anısına Mansur Yavaş'a plaket ve Ankaragücü forması hediye edildi.

