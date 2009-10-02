Ankarasporlu futbolcular isyan etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakkında bir alt lige düşürülme kararı verdiği Ankaraspor'da futbolcular bir yandan Tahkim Kurulu’nun kararını beklerken, bir yandan da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ankaraspor'un küme düşürülmesi durumunda ne yapacaklarını bilemeyen futbolcular, Futbol Federasyonu'na ağır eleştirilerde bulundu.

İçinde bulundukları durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını belirten Ankarasporlu futbolcu Bilal Kısa, ''Futbolcuları bu durumda kimse düşünmüyor. 6 haftadır idman yapıyoruz ama nasıl çalıştığımızı kimse bilmiyor. Lige başlarken bir hedef koymuştuk ama şu anda öyle bir hedef yok. Verilecek bir kararın bu kadar uzatılmaması gerekiyor. Olumlu yönde bir karar bekliyoruz. Takımdaki bütün arkadaşlar moralsiz. Olayların kesinlik kazanmasını istiyoruz. Bu durum bizi hırslandırıyor. Çok şaşkınız, çünkü 4. haftadan itibaren maç oynayamıyoruz. Olumlu karar çıktığı taktirde haftada 3 maç oynamak bizi elbette zorlar, fakat bu kulüpte çalışanların emeklerinin boşa gitmesinden iyidir'' dedi.

Takım olarak beklemede olduklarını ifade eden Adem Koçak, ''Karar sürekli erteleniyor ve biz maç oynayamıyoruz. Şaibeden bahsediliyor ama biz futbolcuların mı şaibe yaptığını düşünüyorlar? Bize verilen en büyük ceza futbol oynatılmamasıdır. Biz 1 aydır varsayımlar üzerine bekletiliyoruz. Futbolcular olarak her anlamda mağduruz. İdmana geliyoruz ama bir hedefimiz yok. Sürekli bir tarih veriliyor ve o tarih de erteleniyor. Bir suçumuz varsa bilelim. Belirsizlik içinde futbolcu ne kadar motive olabilir'' diye konuştu.



Futbolcuların durumunu herkesin gözardı ettiğini dile getiren Ömer Aysan Barış ise, ''4 haftadır maç yapmıyoruz. İşimizi yapamıyoruz ve ne olacağımız belli değil. Antrenmanda arkadaşlarımızla kavga ediyoruz. Sinirimizi birbirimize kusmaya başladık. Artık kararın verilmesini istiyoruz. Buraya idmana mı yoksa eşyalarımızı toplamaya mı geleceğimizi bilmiyoruz. Salı günü karar verilecekmiş. Bugün idman yaptık ama 4-5 gün yine yokuz. Biz artık yorulduk. Transfer için süre tanınırsa bunu değerlendirmek zorundayız. Yabancı oyuncular mağdur olacak çünkü bütün takımların yabancı kontenjanları dolu. Türkiye'de piyasası olan futbolcu var, olmayan var. Genç olup takım bulamayan futbolcular var. Kulüple para sorunu yaşamıyoruz ama maç yapamıyoruz. Bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Biz bu takıma emek vermeye geldik. İşimizi yapmak istiyoruz. Karar verecek merciilerin bizi de düşünmesini istiyoruz'' dedi.