T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankarasporlu futbolcular isyan etti

Tahkim Kurulu’nun kararını bekledikleri için 4 haftadır maç yapamayan Ankarasporlu futbolcular ağır eleştirilerde bulundu.

02 Ekim 2009 03:00

Tahkim Kurulu’nun kararını bekledikleri için 4 haftadır maç yapamayan Ankarasporlu futbolcular federasyona ağır eleştirilerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakkında bir alt lige düşürülme kararı verdiği Ankaraspor'da futbolcular bir yandan Tahkim Kurulu’nun kararını beklerken, bir yandan da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ankaraspor'un küme düşürülmesi durumunda ne yapacaklarını bilemeyen futbolcular, Futbol Federasyonu'na ağır eleştirilerde bulundu.

İçinde bulundukları durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını belirten Ankarasporlu futbolcu Bilal Kısa, ''Futbolcuları bu durumda kimse düşünmüyor. 6 haftadır idman yapıyoruz ama nasıl çalıştığımızı kimse bilmiyor. Lige başlarken bir hedef koymuştuk ama şu anda öyle bir hedef yok. Verilecek bir kararın bu kadar uzatılmaması gerekiyor. Olumlu yönde bir karar bekliyoruz. Takımdaki bütün arkadaşlar moralsiz. Olayların kesinlik kazanmasını istiyoruz. Bu durum bizi hırslandırıyor. Çok şaşkınız, çünkü 4. haftadan itibaren maç oynayamıyoruz. Olumlu karar çıktığı taktirde haftada 3 maç oynamak bizi elbette zorlar, fakat bu kulüpte çalışanların emeklerinin boşa gitmesinden iyidir'' dedi.

Takım olarak beklemede olduklarını ifade eden Adem Koçak, ''Karar sürekli erteleniyor ve biz maç oynayamıyoruz. Şaibeden bahsediliyor ama biz futbolcuların mı şaibe yaptığını düşünüyorlar? Bize verilen en büyük ceza futbol oynatılmamasıdır. Biz 1 aydır varsayımlar üzerine bekletiliyoruz. Futbolcular olarak her anlamda mağduruz. İdmana geliyoruz ama bir hedefimiz yok. Sürekli bir tarih veriliyor ve o tarih de erteleniyor. Bir suçumuz varsa bilelim. Belirsizlik içinde futbolcu ne kadar motive olabilir'' diye konuştu.

Futbolcuların durumunu herkesin gözardı ettiğini dile getiren Ömer Aysan Barış ise, ''4 haftadır maç yapmıyoruz. İşimizi yapamıyoruz ve ne olacağımız belli değil. Antrenmanda arkadaşlarımızla kavga ediyoruz. Sinirimizi birbirimize kusmaya başladık. Artık kararın verilmesini istiyoruz. Buraya idmana mı yoksa eşyalarımızı toplamaya mı geleceğimizi bilmiyoruz. Salı günü karar verilecekmiş. Bugün idman yaptık ama 4-5 gün yine yokuz. Biz artık yorulduk. Transfer için süre tanınırsa bunu değerlendirmek zorundayız. Yabancı oyuncular mağdur olacak çünkü bütün takımların yabancı kontenjanları dolu. Türkiye'de piyasası olan futbolcu var, olmayan var. Genç olup takım bulamayan futbolcular var. Kulüple para sorunu yaşamıyoruz ama maç yapamıyoruz. Bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Biz bu takıma emek vermeye geldik. İşimizi yapmak istiyoruz. Karar verecek merciilerin bizi de düşünmesini istiyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24