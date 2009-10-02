Ankarasporlu futbolcular isyan etti

Tahkim Kurulu’nun kararını bekledikleri için 4 haftadır maç yapamayan Ankarasporlu futbolcular federasyona ağır eleştirilerde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, hakkında bir
alt lige düşürülme kararı verdiği Ankaraspor'da futbolcular bir yandan
Tahkim Kurulu’nun kararını beklerken, bir yandan da çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor. Ankaraspor'un küme düşürülmesi durumunda ne
yapacaklarını bilemeyen futbolcular, Futbol Federasyonu'na ağır
eleştirilerde bulundu.
İçinde
bulundukları durumdan dolayı son derece üzgün olduklarını belirten
Ankarasporlu futbolcu Bilal Kısa, ''Futbolcuları bu durumda kimse
düşünmüyor. 6 haftadır idman yapıyoruz ama nasıl çalıştığımızı kimse
bilmiyor. Lige başlarken bir hedef koymuştuk ama şu anda öyle bir hedef
yok. Verilecek bir kararın bu kadar uzatılmaması gerekiyor. Olumlu
yönde bir karar bekliyoruz. Takımdaki bütün arkadaşlar moralsiz.
Olayların kesinlik kazanmasını istiyoruz. Bu durum bizi hırslandırıyor.
Çok şaşkınız, çünkü 4. haftadan itibaren maç oynayamıyoruz. Olumlu
karar çıktığı taktirde haftada 3 maç oynamak bizi elbette zorlar, fakat
bu kulüpte çalışanların emeklerinin boşa gitmesinden iyidir'' dedi.
Takım
olarak beklemede olduklarını ifade eden Adem Koçak, ''Karar sürekli
erteleniyor ve biz maç oynayamıyoruz. Şaibeden bahsediliyor ama biz
futbolcuların mı şaibe yaptığını düşünüyorlar? Bize verilen en büyük
ceza futbol oynatılmamasıdır. Biz 1 aydır varsayımlar üzerine
bekletiliyoruz. Futbolcular olarak her anlamda mağduruz. İdmana
geliyoruz ama bir hedefimiz yok. Sürekli bir tarih veriliyor ve o tarih
de erteleniyor. Bir suçumuz varsa bilelim. Belirsizlik içinde futbolcu
ne kadar motive olabilir'' diye konuştu.
Futbolcuların durumunu herkesin gözardı ettiğini dile getiren Ömer
Aysan Barış ise, ''4 haftadır maç yapmıyoruz. İşimizi yapamıyoruz ve ne
olacağımız belli değil. Antrenmanda arkadaşlarımızla kavga ediyoruz.
Sinirimizi birbirimize kusmaya başladık. Artık kararın verilmesini
istiyoruz. Buraya idmana mı yoksa eşyalarımızı toplamaya mı
geleceğimizi bilmiyoruz. Salı günü karar verilecekmiş. Bugün idman
yaptık ama 4-5 gün yine yokuz. Biz artık yorulduk. Transfer için süre
tanınırsa bunu değerlendirmek zorundayız. Yabancı oyuncular mağdur
olacak çünkü bütün takımların yabancı kontenjanları dolu. Türkiye'de
piyasası olan futbolcu var, olmayan var. Genç olup takım bulamayan
futbolcular var. Kulüple para sorunu yaşamıyoruz ama maç yapamıyoruz.
Bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Biz bu takıma emek
vermeye geldik. İşimizi yapmak istiyoruz. Karar verecek merciilerin
bizi de düşünmesini istiyoruz'' dedi.