Ankaraspor son dakikada



Turkcell Süper Lig'de Kayserispor ile Ankaraspor arasında oynanan maçı Ankaraspor deplasmanda 2-1 kazandı.





Turkcell Süper Lig'de 7. hafta maçında deplasman takımı Ankaraspor, Kayserispor'u uzatma dakikalarında Konate'nin attığı golle 2-1 yendi.



Maça çok süratli bir şekilde giriş yapan ev sahibi Kayserispor, daha 2. dakikada Mehmet Topuz'un serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.



Maçın başında yediği golün şokunu üzerinden atmaya çalışan Ankaraspor, aradığı beraberlik golünü Özer Hummacı ile buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi takım daha baskılı oynarken, Ankaraspor ile kontrataklarla gol aramaya çalıştı.



Konuk Ankaraspor, transferin son gününde kadrosuna dahil ettiği Madiou Konate'nin uzatma dakikalarında attığı golle maçı 2-1 kazanarak 3 puanla dönmeyi başardı.



Bu sonuçla Kayserispor 11 puanda kalırken, Ankaraspor da 13'e çıkarttı.



KAYSERİSPOR: 1 - ANKARASPOR: 2



Stat: Büyükşehir Belediyesi Atatürk

Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Özgür Çetiner xx, Uygar Bebek xx

Kayserispor: Souleymanou xx, Durmuş Bayram xx, Eren Güngör xx, Ali Turan xx, Cesar Toledo x, Mehmet Topuz xxx, Alioum Saiduo xx, Ragıp Başdağ xx, Turgay Bahadır x (Dk. 72 Milan Proviç x), Mehmet Eren xx (Dk. 68 Umut Koçin x), Aghahowa x (Dk. 63 Cangele x)

Ankaraspor: Senecky xx, Erhan Güven xx, Muhammet Hanifi xx, Ediz Bahtiyaroğlu xx, Baki Mercimek xx (Dk. 67 Radoslav Batak x), Mehmet Çakır xxx, Özer Hurmacı xxx, Neca xx (Dk. 81 Bilal Kısa x), Theo Weeks xx, Hürriyet xx, Murat Tosun x (Dk. 81 Konate xx)

Goller: Dk. 2 Mehmet Topuz (Kayserispor), Dk. 35 Özer Hurmacı, 90+4 Kanote (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Baki Mercimek, Dk. 78 Senecky, Dk. 85 Ediz Bahtiyaroğlu (Ankaraspor), Dk. 43 Ragıp Başdağ, Dk. 49 Durmuş Bayram, Dk. 52 Alioum Saidou (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Alioum Saudio (Kayserispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Turgay'ın ceza alanı dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mehmet Topuz kullandı. Mehmet Topuz, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0



16. dakikada Aghahowa, Mehmet Eren'in sol kanattan kale çizgisine paralel ortaladığı topa dokundu. Üst direkten dönen topa Aghahowa yerdeyken bir kez daha müdahale etti, ancak top kaleci Stefan Senecky'de kaldı.



24. dakikada Neca'nın sağ kanattan ortasında Mehmet Çakır, topa sert vurdu. Defansa çarpıp yön değiştiren topa kaleci Souleymanou son anda sahip oldu.



32. dakikada Ankaraspor defansı arasına derinlemesi atılan pasta Aghahova, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plasesinde kaleci Stefan Senecky, topu kornere çelmeyi başardı.



35. dakikada Baki Mercimek'in ortasında ceza alanında Neca'nın şutunu kaleci Souleymanou çeldi. Dönen topu takip eden Özer Hurmacı'nın şutunda top, Eren Güngör'ün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1



Başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI

60. dakikada Mehmet Eren'in sol kanattan ceza alanına ortasında Turgay Bahadır'ın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.



74. dakikada sağ kanatta ceza alanı çizgisinde Cangele'ye yapılan faulde serbest vuruşu Mehmet Topuz kullandı. Mehmet Topuz'un vuruşunda top, az farkla auta çıktı.



83. dakikada Özer Hurmacı ile girdiği mücadelede rakibine faul yapınca, maçın hakemi Aytekin Durmaz tarafından ikinci sarı kattan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



87. dakikada Batak, sol kanattan ceza alanına girer girmez sert vuruşunda top, defans oyuncularına çarparak kornere çıktı.



90+4'te Özer Hurmacı'nın pasında ceza alanında topla buluşan Konate'nin vuruşunda top, Kayserispor filelerine gitti: 1-2



Başka gol olmayınca Ankaraspor maçı 2-1 kazandı.