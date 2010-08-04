Ankaraspor ligden ihraç edildi!

T24- Geçtiğimiz sezon yaşanan tartışmalı sürecin ardından Süper Lig'den Bank Asya'ya düşürülen Ankaraspor artık yok.. Futbol Federasyonu aleyhine açtığı davayı geri çekmesi için verilen süre içinde herhangi bir işlem yapmadığı bildirilen başkent kulübü ile ilgili son karar verildi ve Ankaraspor ihraç edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da yaptığı toplantıda Bank Asya 1.Lig takımlarından Ankaraspor A.Ş.'nin tescilinin iptal edilmesine karar verdi.



Süper Lig'den düşürülme süreciyle ilgili direnişini sürdüren Başkent ekibinin tescili, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edildi. Ankaraspor bundan böyle küçükler liginde bile mücadele edemeyecek.



Alınan karar doğrultusunda Ankaraspor Bank Asya'da da maçlara çıkamayacak. Seneye bu ligden iki takım küme düşecek ve Ankaraspor ile eşleşen takımlar o haftayı hükmen galibiyetle kapayacak. Ankaraspor A2 ya da alt yaş liglerinde bile yer alamayacak.



TFF Yönetim Kurulu bu kararı; Ankaraspor A.Ş.'nin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki taahhütlerine uymamak ve Süper Lig'den Bank Asya 1. Ligi'ne düşürülmesine ilişkin PFDK kararını onaylayan Tahkim Kurulu kararı kesin olmasına rağmen bu karar aleyhine dava açmak suretiyle, TFF düzenlemelerini ciddi ve sürekli bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle aldı.



Ayrıca TFF üyeliği de askıya alınan Ankaraspor A.Ş., Bank Asya 1.Lig de dahil olmak üzere hiçbir kategoride müsabakalara iştirak edemeyecek. Fikstür uyarınca Ankaraspor A.Ş. ile maçı olan takımlar, o haftayı maç yapmadan geçirecek. Bu uygulama 2010-2011 sezonunda Ankaraspor A.Ş.'nin faaliyet göstermeyi planladığı A2 Ligi ve diğer tüm alt yaş liglerinde de geçerli olacak.



Böylece tüm profesyonel ve amatör liglerden ihraç edilen ve tescili iptal edilen Ankaraspor A.Ş.'nin dışında 2010-2011 sezonu sonunda Bank Asya 1.Lig'den TFF 2.Lig'e sadece 2 takım düşecek.



İşte yaşananlar

Bilindiği gibi geçen sezon haksız yere küme düşürüldüğünü ileri süren Ankaraspor Federasyon aleyhine dava açmış ve 12 milyon lira tazminat talebinde bulunmuş, ilgili mahkeme ise Tahkim Kurulu’nun oluşum ve işlemlerinin Anayasa’ya uygunluğunun sorgulanması için yüce mahkemeden görüş istemişti.



Bu süreç üzerine harekete geçen Futbol Federasyonu ise çerçeve statü gereği kulüplerin verdiği taahhütnameyi gerekçe göstererek Ankaraspor’un da talimatlara uymasını istemişti.