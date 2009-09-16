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Spor

Ankaraspor futbolcuları şaşkın

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun küme düşürme kararının ardından Ankaraspor'da futbolcular şaşkın.

16 Eylül 2009 03:00

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun küme düşürme kararının ardından Ankaraspor'da futbolcular şaşkın.

Kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından kulüpten ayrılan yabancı ve Türk futbolcular yasak olduğu gerekçesiyle mikrofonlara konuzmazken, Baki Mercimek; "Bu işin Tahkim'i var, bekleyeceğiz. Oradan da çıkıcak karara göre kendimize bir yol çizeceğiz." dedi.

Öte yandan, Ankaraspor'un Tahkim'ini reddetmesi halinde futbolcular kendilerine transferleri için ek süre verilmezse toplu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na maddi ve manevi tazminat davası açacakları öğrenildi.

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