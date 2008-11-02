Ankaraspor dolu dizgin



Turkcell Süper Lig'de 9. haftada Bursa'da oynanan maçta Ankaraspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.







Maça 4-2-3-1 sistemiyle başlayan Bursaspor, rakibinin ilk 20 dakikadaki presi karşısında oldukça bocaladı. İleri uçtaki oyuncularının geri dönme sıkıntısı yüzünden yeşil-beyazlı takım, bu bölümde oyun kurmakta zorlandı. 20. dakikadan sonra rakibinin presine presle karşılık vermeye başlayan Bursaspor, istediği pozisyonları üretmeye başladı.



Konuk Ankaraspor ise kontrollü bir oyun sergilediği ilk yarıda orta alanda yüksek yüzdeli kısa paslarla topu ileride bekleyen De Nigris'e taşımaya çalıştı.



Oyun disiplininden kopmayan Ankara'nın mavi-beyazlı takımı, 32. dakikada Mehmet Çakır ile aradığı golü buldu ve ilk yarı bu skorla bitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Bursaspor, adeta oyunu rakip alana yıktı. Tüm hatlarıyla rakip ceza sahasına yüklenen yeşil-beyazlı takım aynı başarıyı final paslarında gösteremedi.



Konuk Ankaraspor ise ikinci yarıda skoru koruma düşüncesiyle mücadele etti. İkinci yarıda sadece 46. dakikada De Nigris'in yerine oyuna giren Murat Tosun'u ileride bırakan mavi-beyazlı takım, tüm hatlarıyla savunmaya çekildi.



Ev sahibi Bursaspor beraberlik için çok yüklenmesine rağmen bundan sonuç alamayınca maç 1-0 Ankaraspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Ankaraspor puanını 19'a yükseltirken, ev sahibi Bursaspor ise 15 puanda kalmış oldu.



BURSASPOR: 0 - ANKARASPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gencerler xx, İsmail Köse xx, Gökhan Memişoğlu xx

Bursaspor: Yavuz x, Veli xx (Dk.79 Marcelinho x), Serdar Aziz x (Dk. 33 Fabricio Melo xx), İbrahim Öztürk xx, Ömer Erdoğan xx, Mustafa Keçeli xx, Mustafa Sarp xxx, Yusuf Şimşek x, Romaschenko x (Dk. 64 Gökhan Güleç x), Zuniga xx, Sercan Yıldırım x

Ankaraspor: Senecky xx, Erhan Güven xx, Ediz Bahtiyaroğlu xx, Muhammet Hanifi xx, Uğur xx, Mehmet Çakır xxx (Dk. 81 Mehmet Özdemir), Adem Koçak xx, The Weeks xxx, Bilal Kısa x (Dk. 46 Batak xx), Özer Hurmacı xx, De Nigris xx (Dk. 46 Murat Tosun xx)

Gol: Dk. 32 Mehmet Çakır (Ankaraspor)

Sarı Kart: Dk. 30 Mustafa Keçeli, Dk. 38 Ömer Erdoğan, Dk. 58 Mustafa Sarp, Dk. 82 Zuniga, Dk. 87 Gökhan Güleç (Bursaspor), Dk. 6 Ediz Bahtiyaroğlu, Dk. 65 Özer Hurmacı, Dk. 83 The Weeks (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 8. dakikada Bursaspor geliştirdi. Yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest atışı kullanan Romaşenko, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



21. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı korner atışını kullanan Romaşenko, topu ceza yayının olduğu bölüme yolladı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Aziz'in vuruşunda, yere çarpan top direğin hemen yanından auta çıktı.



23. dakikada Bursaspor'un geliştirdiği atakta Yusuf, orta alandan aldığı topu sol çaprazdan ceza sahasına giren Zuniga'nın önüne aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda kalede giden topu Senecky, son anda tokatladı. Ankaraspor defansı kale alanı içine düşen topu uzaklaştırdı.



32. dakikada gelişen Ankaraspor atağında, Serdar Aziz'in hatasından iyi yararlanan De Nigris, korner çizgisine indikten sonra topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Mehmet Çakır, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.



İlk yarı konuk Ankaraspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI

50. dakikada Ömer Erdoğan topu orta alandan ceza sahasında bekleyen Zuniga'ya doğru attı. Perulu oyuncu topu kafayla ceza sahası dışında bekleyen Yusuf Şimşek'in önüne aktardı. Yusuf Şimşek'in yaklaşık 20 metreden sert şutunda kaleci Senecky topa iki hamlede sahip oldu.



63. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Yusuf Şimşek'in aşırtma pasıyla ceza sahası içinde buluşan Romaschenko, müsait pozisyonda topa kötü vurunca top kaleci Senecky'de kaldı.



69. dakikada hızlı gelişen Ankaraspor atağında sol kanattan hareketlenen Murat Tosun, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Mehmet Çakır'ın iyi vuramadığı top kaleci Yavuz'da kaldı.



89. dakikada Ankaraspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Özer Hurmacı topu direkt kaleye gönderdi. Köşeden kaleye giden topu Yavuz Eraydın iki hamlede sahip oldu.



Maç konuk Ankaraspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.