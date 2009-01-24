Ankaraspor çok rahat



Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın ve ligin ikinci yarısının açılış maçında Ankaraspor, kendi sahasında Konyaspor 3-0 gibi net bir skorla yenerek galibiyetle başlangıç yaptı.



Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Başkent temsilcisi Ankaraspor, kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Maça ev sahibi Ankaraspor hızlı başladı ve henüz 1. dakika dolmadan Konyasporlu Fahri'nin hatalı pasında Mehmet Çakır ceza sahası dışından sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Ankaraspor golden sonra da ataklarına devam etti ve aradığı ikinci golü 37. dakikada takım kaptanı Hürriyet ile buldu.



İlk yarının son dakikalarında Ankaraspor, takım kaptanı Hürriyet'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Bu dakikada Konyaspor kalecisi Oğuzhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve kaleye Jefferson geçti. Penaltı atışında Mehmet Çakır'ın vuruşunu kaleci Jefferson çok iyi bir refleksle kurtarmayı başardı ve ilk yarı 2-0 Ankaraspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda da ev sahibi takımın daha atak olduğu gözlenirken, deplasman takımı Konyaspor ise kontraataklarla gol aramaya çalıştı.



69. dakikada Mehmet Çakır'ın düşürülmesiyle yine penaltı kazanan Ankaraspor, Neca'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 ev sahibi Ankaraspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan Ankaraspor puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor ise 17 puanda kalmış oldu.



ANKARASPOR: 3 - KONYASPOR: 0



Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Taner Gizlenci xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa İspiroğlu xxx

Ankaraspor: Senecky xx, Erhan Güven xx, Ediz Bahtiyaroğlu xxx, Batak xxx, Uğur Demirkol xx, Özer Hurmacı xxx, Hürriyet xxx (Dk. 79 Caner Ağca x), Adem Koçak xx, Bilal xx (Dk. 63 Neca xx), Mehmet Çakır xxx, Konate xx (Dk. 65 Meye x)

Konyaspor: Oğuzhan x, Mehmet Çoğum x, Ömer Gündostu x (Dk. 39 Mihajlov x), İsmail Güldüren x, Celaleddin x, Cihan Haspolatlı x, Fahri Tatan x (Dk. 82 Eren Şen x), Zafer Demir xx, Poljak x, Veysel x, Erdal Kılıçarslan x (Dk. 45 Jefferson x)

Goller: Dk. 1 Mehmet Çakır, Dk. 37 Hürriyet, Dk. 69 Neca (Penaltıdan) (Ankaraspor)

Sarı kart: Dk. 36 Özer Hurmacı (Ankaraspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Oğuzhan (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Fahri'nin hatalı pasında, ceza alanı önünde topla buluşan Mehmet Çakır'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



9. dakikada Mehmet Çakır'ın sağ taraftan ortaladığı topa, uzak direkte müsait durumdaki Konate dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.



26. dakikada çalımlarla Konyaspor ceza alanına giren Hürriyet'in vuruşunda, kaleci Oğuzhan ayaklarıyla tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında topla buluşan Bilal'ın sol çaprazdan şutunda, Oğuzhan yine golü engelledi.



37. dakikada Hürriyet'in pasıyla ceza alanında buluşan Özer Hurmacı'nın şutunda, top yan direkten döndü. Pozisyonu takip eden Hürriyet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



45. dakikada Özer Hurmacı'nın derinlemesine pasıyla buluşan Hürriyet, karşı karşıya pozisyonda, ceza alanında kaleci Oğuzhan tarafından düşürülünce hakem Taner Gizlenci penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Çakır'ın vuruşunda, kaleci Jefferson meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaraspor 2-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARI



49. dakikada Bilal'in ceza alanının hemen önünden çektiği şutta, kaleci Jefferson yatarak topa sahip oldu.



57. dakikada Konyaspor ceza alanında 2 futbolcuyu çalımlayan Özer Hurmacı'nın kaleye gönderdiği topu Poljak çizgiden çıkardı.



68. dakikada Fahri Tatan'ın uzak mesafeden şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.



69. dakikada Mehmet Çoğum'dan topu kapan Mehmet Çakır ceza alanına girerken düşünce hakem Taner Gizlenci ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Neca, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



77. dakikada Fahri Tatan'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Veysel'in kafa vuruşunda Ankaraspor savunması topu çizgiden çıkardı.



Ankaraspor, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 33'e yükseltti.

