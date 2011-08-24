-Ankaraspor, Bank Asya 1. Lig'e katılmayacak İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbol Federasyonu'nun Bank Asya 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Üstündağ, Haziran ayında yapılan federasyon genel kurul toplantısında Bank Asya 1. Lig'e alınması kararlaştırılan Ankaraspor'un, lige katılmayacağını bildirdiğini söyledi. Üstündağ, Ankaraspor'un Bank Asya 1. Lig'e alınması şeklinde genel kurulun aldığı bir karar bulunduğunu hatırlatarak, ''Biz hazırlıklarımızı 19 takımlı Bank Asya 1. Lig için yapmıştık. Ancak, Ankaraspor katılmayacağını bildirdi'' dedi.