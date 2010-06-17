Ankara'nın yeni logosu belli oldu

T24- Ankara’nın logosu bundan sonra mavi-sarı gözleri ile gülen Ankara kedisi. Meclis toplantısında yeni logo 59 oya karşılık 31 oyla kabul edildi.



Danıştay'ın, cami figürlü amblemi iptal etmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi, sadece festival ve şenliklerde kullanılmak üzere, yeni bir logo gündeme getirmişti.



Belediye Meclisi de işte bu logoyu görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek toplantıya elinde yavru bir Ankara kedisiyle geldi.



Yavru kedinin yanına daha sonra annesi de getirildi. Kalabalığın heyecanından olsa gerek anne kedi kürsüde kendini tutamadı.



Muhalefet Ankara'nın logosunun kedi olmasına karşı çıktı. Bazı üyeler de işi espiriye vurdu. Kedinin gözlerinin logodaki gibi renkli olmadığını ileri sürenler de, Gökçek'in kedinin gözlerine lens takmış olabileceğini iddia edenler de vardı.



Neşeli geçen görüşmenin ardından oy çokluğu ile Ankara yeni logosuna kavuştu. Renkli gözleri ile gülen Ankara kedisi başkentin simgesi oldu.