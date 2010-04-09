Ankara'nın vergi rekortmenleri açıklandı

T24- Ankara’nın gelir vergisi rekortmeni Rahmi Koç oldu. Son 10 yılda 2 kez Türkiye rekortmeni olan Talip Kahraman, Koç’tan daha fazla vergi ödemesine karşılık beyanname vermediği için bu yıl listeye giremedi.





Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, düzenlediği basın toplantısıyla 2009 vergileme dönemi için Mart ayında verilen gelir vergisi beyanname bilgileriyle Ankara’nın vergi rekortmenlerini açıkladı.





Rekortmenler listesinin başında 11 milyon 160 bin 788 liralık vergiyle Rahmi Koç yer aldı. Koç’u 5 milyon 848 bin 906 liralık vergiyle Oğuz Gürsel, 3 milyon 73 bin 647 liralık vergiyle de Sait Koç takip etti.





2003 ve 2004 yıllarında gelir vergisinde Türkiye rekortmeni olan Ankaralı işadamı Talip Kahraman 2009’da başkentin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi olmasına karşın listeye giremedi.





Candan, Talip Kahraman’ın 2009 yılı içinde stopaj yoluyla 12 milyon 815 bin 794,7 lira gelir vergisi ödediğini bildirerek, “Ancak Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesine göre hazine bonosu, devlet tahvili ve mevduat faizi gibi yatırım araçları karşılığında ödenen stopaj için beyanname verilmiyor. Kahraman da bu nedenle beyanda bulunmadığı için rekortmenler listemizde yer alamadı” dedi.





Bu arada Talip Kahraman, beyan kapsamında bulunsaydı 12 milyon 815 bin liralık vergiyle Ankara’nın vergi rekortmeni olacak, Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde de 3. sırada bulunacaktı.



“RECEP İVEDİK” DE LİSTEDE





Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu listeye 34. sıradan girdi. 1 milyon 926 bin 945 lira beyanda bulunan Hisarcıklıoğlu’na, 668 bin 455 lira vergi tahakkuk etti.





Oyuncu Şahan Gökbakar Ankara’nın vergi rekortmenleri arasında yer aldı. Listede 61. sırada bulunan Gökbakar, serbest meslek kazancı olarak 1 milyon 227 bin 837 lira gelir bildirdi. Gökbakar’ın ödeyeceği vergide 423 bin 768 lira olarak hesaplandı.



BEYANNAME BİLGİLERİ





2009 yılına ilişkin Mart 2010 döneminde toplam 242 bin 713 gelir vergisi beyannamesi aldıklarını belirten Candan, toplam beyanname sayısındaki artışın yüzde 11 olduğunu söyledi.





Candan, yine bu dönem beyan edilen matrahın 2 milyar 569 milyon 720 bin 675, tahakkuk eden verginin de 654 milyon 332 bin 88 lira olduğunu ifade ederek, bu rakamlara göre de beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergide yüzde 12 oranında bir artış gerçekleştiğini kaydetti. Candan, “Ankara olarak bu artışlarla Türkiye ortalamasının üzerinde bir gerçekleşme sağladık. Türkiye ortalaması beyan edilen matrahta yüzde 7,64, tahakkuk eden vergide yüzde 6,9” diye konuştu.

Kira gelirinde 859 milyon 625 bin 551 lira matrah beyan edildiğini, 192 milyon 701 bin 500 lira tahakkuk gerçekleştiğini belirten Candan, burada da beyan edilen matrahta yüzde 14’lük, tahakkuk eden vergide yüzde 13’lük bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

VERGİ İNCELEMELERİ





Şinasi Candan, 2009 Aralık ayı sonu itibariyle Ankara’nın 255 bin 658 Gelir Vergisi, 80 bin 907 Kurumlar Vergisi ve 181 bin 148 KDV mükellefi bulunduğunu belirtti. Candan, geçen yıl toplam 27 milyar 123 milyon 227 bin 871 lira vergi tahakkuku, 21 milyar 882 milyon 554 bin lira da vergi tahsilatı gerçekleştirildiğini söyledi.





2009 yılında vergi dairesi müdürlerince yapılan inceleme sonucunda 5 bin 74 rapor düzenlendiğini ifade eden Candan, bildirilen, incelenen matrahta yüzde 160’lık, bulunan matrah farkında yüzde 50, vergi farkında yüzde 120’lik ve cezada da yüzde 179’luk bir artış sağlandığını kaydetti.





Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde toplam 12 bin 446 rapor düzenlendiğini ifade eden Candan, incelenen matrahta yüzde 9,5 artış olduğunu, bulunan matrah farkının aynı seviyede kaldığını, vergi farkında yüzde 7,8, ceza tutarında yüzde 36, iade giren vergide de yüzde 88’lik bir artış gerçekleştiğini belirtti.





Candan, sahte belge kullanımını önlemek amacıyla yaptıkları bir çalışma hakkında da bilgi vererek, toplam 28 bin 208 mükellefin sorgulandığını kaydetti. Şinasi Candan, “Yaptığımız sorgulama 129 bin 968, sorgulanan belge sayımız 8 milyon 50 bin ve sorguladığımız KDV tutarı 2 milyar 586 milyon 369” dedi.





Vergi Dairesi Başkanı Candan, çalışma sonucunda sorgulanan 8 milyon 50 bin belge içinden 790 bin 552’sinin sahte belge olarak tespit edildiğini, buna isabet eden KDV tutarının 294 milyon 128 bin 291 lira olduğunu bildirdi.

MESLEK GRUPLARI





Ankara Vergi Dairesi Başkanı Candan, çeşitli meslek gruplarındaki beyanname bilgileri ve vergi rekortmenleri hakkında bilgi verdi. Candan, meslek grupları içinde toplamda en fazla gelir bildirimini avukatların yaptığını söyledi.





Şinasi Candan, meslek gruplarına göre beyanname sayısı, beyan edilen gelir ve toplam vergi tutarlarını şöyle sıraladı:



Avukatlar: -Beyanname sayısı: 5.483



-Beyan edilen gelir: 185.297.798,08 TL



-Toplam vergi: 53.506.657,86 TL Noterler:



-Beyanname sayısı: 125



-Beyan edilen gelir: 50.742.303,20 TL



-Toplam vergi: 17.117.627,60 TL Doktorlar:



-Toplam beyanname: 951



-Beyan edilen gelir: 34.637.543,22 TL



-Toplam vergi: 9.349.706,29 TL Eczacılar:



-Toplam beyanname: 2.075



-Beyan edilen gelir: 108.307.928,01 TL



-Toplam vergi: 29.369.108,38 TL Mimarlar-Mühendisler:



-Toplam beyanname: 1.490



-Beyan edilen gelir: 29.771.767,96 TL



-Toplam vergi: 8.478.488,07 TL



YMM-SM-MM:



-Toplam beyanname: 3.788



-Beyan edilen gelir: 126.470.553,76 TL



-Toplam vergi: 32.677.238,57 TL Kuyumcular:



-Toplam Beyanname: 904



-Beyan edilen gelir: 9.583.766,41 TL



-Toplam vergi: 2.160.694,92 TL





REKORTMENLER LİSTESİ



Ankara’da 2009 vergilendirme drönemi gelir vergisi rekortmenlerinde ilk 25 isim şöyle:





VERGİ REKORTMENLERİ- FAALİYET BEYAN ETTİĞİ GELİR TAHAKKUK EDEN VERGİ

KONUSU (TL) (TL)

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1- M. Rahmi Koç MSİ-GMSİ-Ücret 31.905.039,94 11.160.788,98

2- M. Oğuz Gürsel Ticari kazanç 16.728.231,66 5.848.906,08

3- Sait Koç MSİ 8.798.920 3.073.647,05

4- Osman Talat Gürbüz GMSİ-MSİ-DKİ 5.749.806,13 2.006.457,15

5- Bekir Ilıcak- GMSİ-DKİ 5.446.007,85 1.900.127,75

6- Vural Erbilgin- MSİ 5.042.201,65 1.758.795,58

7- Melih Murat Dural- Ticari kazanç 5.039.636,27 1.757.897,69

8- Orhan Naci Bakır- MSİ-GMSİ 4.475.563,64 1.560.472,27

9- Selami Erdem Uras- MSİ-diğer 4.305.327,30 1.500.889,56

10-Onur Çetinceviz- MSİ 4.150.000,00 1.446.525,00

11-Sefa Altıoğlu- SMK 4.101.618,72 1.429.591,55

12-Nihat Özdemir- MSİ 3.760.017,15 1.310.031,00

13-Sezai Bacaksız- MSİ 3.760.017,12 1.310.030,99

14-Ufuk Ataç- Ticari kazanç 3.732.143,85 1.300.275,35

15-(*) 3.620.171,59 1.261.085,06

16-Muzaffer Çevik- Ticari kazanç 3.251.204,54 1.131.946,59

17-Osman Tan- Ticari kazanç 3.049.648,59 1.061.402,01

18-(*) 3.028.903,20 1.054.141,12

19-Erdem Çetin Yalım- MSİ-GMSİ 3.016.355,89 1.049.749,56

20-Rıdvan Bıçakçı- GMSİ-MSİ 2.983.518,75 1.038.256,56

21-(*) 2.900.660,74 1.009.256,26

22-Bilgiç Ertürk- SMK 2.881.475,16 1.002.541,31

23-Sinan Uras- DKİ 2.858.210,49 994.398,67

24-Salih Bezci- MSK-GMSİ-MSİ 2.780.543,66 967.215,28

25-Hakan Levent Demirağ-MSİ-GMSİ 2.647.969,76 920.814,42



KİRA GELİRİ REKORTMENLERİ



GMSİ gelirleri sonucu en fazla vergi ödeyecek ilk 10 isim de şöyle:



1-(*) 1.388.816,24 480.110,68

2-Mustafa Bezci 1.144.752,22 394.688,28

3-Orhan Yüksel 1.144.363,62 394.552,27

4-Ayşe Firdevs Ağalar 1.098.845,80 378.621,03

5-(*) 1.079.277,01 371.771,95

6-Namık Tanık 1.056.440,81 363.779,28

7-Ali Çetin Şener 1.045.464,97 359.973,74

8-Yusuf Katırcı 1.008.309,38 346.933,28

9-Hilmi Zafer Koç 972.366,58 334.353,30

10-İrfan Rende 904.721,60 310.667,56



