'Ankara'nın, valinin, Allah'ın isteğidir: İşler din öğretmenlerine danışılacak'

Afyon Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Özkul, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine çağrıda bulunarak “Sizler okul müdürlerinin başdanışmanısınız. Okul müdürü bir adım atacak, size soracak. Müdürler kusura bakmasın. Bundan sonra işler ve işlemler, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin kontrolünde gerçekleşecek. Bunu Ankara da böyle istiyor. Bunu valilik de böyle istiyor. Milli eğitim müdürü de böyle istiyor. Biz de böyle istiyoruz. Allah da böyle istiyor” dedi.

Afyon Milli Eğitim Şube Müdürü’nün din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle yaptığı toplantıdaki konuşması Meclis gündemine taşındı.

gazetevatan.com.tr'nin haberine göre, Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görevlendirilen Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Özkul, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik yaptığı bir toplantıda “Siz okul müdürlerinin üstündesiniz, müdürler sizden onay almadan adım atamayacak” diye konuştu.

İbrahim Özkul şu ifadeleri kullandı:

“Sizler okul müdürlerinin başdanışmanısınız. Okul müdürü bir adım atacak, size soracak. Müdürler kusura bakmasın. Bundan sonra işler ve işlemler, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin kontrolünde gerçekleşecek. Bunu Ankara da böyle istiyor. Bunu valilik de böyle istiyor. Milli eğitim müdürü de böyle istiyor. Biz de böyle istiyoruz. Allah da böyle istiyor.”

Okul Müdürleri, “Böyle bir konuşmanın yapıldığını duyuyorduk. Ama elimizde bir kanıt yoktu. Ortaya çıkan ses kaydı ile ne yapılmak istendiği ortaya çıktı. Ellerinde yetki var. Bizim yerimize Okul Müdürü olarak onları atasınlar olsun bitsin” diye tepki gösterdiler.

Konu Meclis’e taşındı





CHP Afyon Milletvekili Ahmet Toptaş konuyu TBMM gündemine taşıdı. Toptaş, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya “Şube müdüründen böyle bir talebiniz oldu mu?” diye sordu.