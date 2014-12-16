Ankara'nın Ulus'u el değiştiriyor...

Ankara’nın tarihi Ulus semti el değiştiriyor. Semtin yüzde 40’ına sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi anlaştı. SGK, semtteki taşınmazlarını son anda bir aksilik olmazsa büyükşehire devredecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Ulus’ta sahip olduğu taşınmazlar arasında Anafartalar Çarsısı, Ulus İşhanı, Hal, Gümrük Müsteşarlığı, Ulus Atatürk Heykeli’nin de bulunduğu arazi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı birimlerin bulunduğu bina da yer alıyor.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre SGK ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler geçen yıl başladı. Geçen yıl şimdiki Maltepe Pazarı’nın bulunduğu yerin SGK’ya verilmesi yönünde bir karar alındı. Ancak bu karar yargı süreçleri ve kimi itirazlar nedeniyle uygulanamadı. Bunun üzerine tekrar başlayan görüşmeler sonucunda SGK’ya Akköprü’de bulunan itfaiye arazisinin verilmesi benimsendi. Son anda zemin etütlerinde de bir sıkıntı olmazsa, karşılıklı olarak devir gerçekleşecek.

Tüm birimler toplanacak

SGK yetkilileri, kendilerinin uzun süredir geniş bir arazi arayışında bulunduğunu belirterek, bu nedenle böyle bir takasın gündeme geldiğini belirtti. Yetkililer, “171 milyon TL değerindeki taşınmazlarımız karşılığında böyle bir arayışımız söz konusuydu. Şimdi Ulus’taki taşınmazlarımız karşılığında bize 171 milyon TL değerinde bir arazi veriliyor. Verilecek olan itfaiye arazisinin toplam büyüklüğü 89 dönümü geçiyor. Bu arsaya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm birimlerini toplayacak bir bina yapacağız. Şu andaki hizmet binamız ihtiyaçlara yanıt vermiyor. Birçok birim Kızılay’da, Emek’te, Sıhhiye’de dağınık durumda bulunuyor” dediler.

Gökçek 'yıkacağız' demişti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, nisan ayında yaptığı açıklamada, Ankara’nın en büyük meydanını Ulus’a yapacaklarını belirterek, 100. Yıl Çarşısı’yla birlikte Ulus Çarşısı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Anafartalar Çarşısı ve Gümrük Bakanlığı’na ait binaları yıkacaklarını söylemişti.