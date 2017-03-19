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Yaşam

Ankara'nın merdivenleri 'hayır'a boyanacak

Ankara'daki referandum etkinliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Kadınlar merdivenleri 'hayır'a boyayacak

19 Mart 2017 02:44

Ankara’da bir araya gelen kadınlar referandum çalışması kapsamında Ankara'nın farklı noktalarındaki merdivenleri “Hayır”a boyayacak.

“Ankaralı kadınlar olarak; Keçiören, Mamak, Batıkent ve Çankaya’da merdivenleri Hayır’a boyuyoruz” çağrısıyla bir araya gelen kadınlar boyama etkinliğine katılacakların sprey boya, kumaş boyası ve renkli kalem getirmelerini söyledi.
19 Mart Pazar saat 15.00’da merdiven boyayacak kadınların bukuşma noktaları, Keçiören için Yunus Emre Caddesi Ülkü Sokak, Batıkent için Adnan Kahvesi Parkı, Mamak için Nato Yolu Açıkalın Durağı, Çankaya- için Anıtpark olacak.

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gökkuşağıKeçiörenMamakBatıkentÇankaya

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