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Ankara’nın Hitit Güneşi geri döndü

Ankara’nın “minareli” ambleminin iptal edilmesinin ardından “kedi”ye de geçit vermeyen Danıştay, eski amblem olan “Hitit Güneşi”ne dönülmesi gerektiğine karar ve

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara’nın “minareli” ambleminin iptal edilmesinin ardından “kedi”ye de geçit vermeyen Danıştay, eski amblem olan “Hitit Güneşi”ne dönülmesi gerektiğine karar verdi.
 

NTV'nin haberine göre; yılan hikayesine dönen Ankara’nın sembolü konusunda en başa dönüldü.


"Minareli" Ankara amblemini iptal etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye meclisi kararıyla yeni amblem gülen “Ankara kedisi” olarak belirlenmişti.


Ancak Danıştay, 2007 yılında “minareli” amblemin iptal edilmesinin ardından önceki duruma, yani “Hitit Güneşi” amblemine dönülmesi gerektiğine hükmetti.


Belediyenin bunun yerine gülen kedi amblemini belirlediğine dikkat çeken Danıştay, bunun için alınan belediye meclis kararının da kanunun öngördüğü “üçte iki çoğunlukla toplanma” hükmüne uymadığını belirtti.

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