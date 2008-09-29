Ankara'nın gücüne gitmesin



İki Ankara takımını karşı karşıya getiren 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Hacettepe'yi 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.





Turkcell Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Ankaragücü, 2008-2009 sezonunun ilk 3 puanını Hacettepe karşısında 1-0'lık skorla aldı.



İki Ankara takımının 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadelesinde ilk yarı golsüz geçilirken, düşük tempoda seyreden maçta sessizliği Ankaragüçlü Mehmet Yılmaz 70. dakikada bozdu.



Son bölümlerde gerginleşen maçta 85. dakikada Hacettepe'den Orhan Şam ve Ankaragücü'nden Iglesias kırmızı kartla oyun dışı kalırken, kalan kısa sürede başka gol olmadı.



Ankaragücü bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 5'e çıkarırken, 5. maçında 3. yenilgisini alan Hacettepe ise 4 puanda kaldı.







HACETTEPE: 0 - ANKARAGÜCÜ: 1



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Deniz Çoban xx, Serkan Ok xx, İsmail Köse xx

Hacettepe: Recep Biler xx, Ufuk Arslan x, Admir Teli xx, Orhan Şam xx, Murat Kalkan xx, Zoko xx, Kadir Bekmezci x, Sandro x (Dk. 74 Sukaj x), Olgay xx, Gilman Lika x (Dk. 74 Yakubu x), İbrahim Şahin x

Ankaragücü: Serkan xx, Elyasa xx, Burak xx, Chaabani xx, İlkem xx, Gökhan Emreciksin xx (Dk. 75 Metin x), Cem Can xx, Murat Erdoğan xx, Barbaros x, Murat Duruer x (Dk. 66 Iglesias xx), Mehmet Yılmaz xx (Dk. 81 Tolga Doğantez x)

Gol: Dk. 70 Mehmet Yılmaz (Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 85 Iglesias (Ankaragücü), Dk. 85 Orhan Şam (Hacettepe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sandro (Hacettepe), Dk. 90 Serkan (Ankaragücü)





MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Gökhan Emreciksin'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Recep Biler meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.



15. dakikada Gökhan Emreciksin'in sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen İlkem'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



16. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan İbrahim Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



37. dakikada Chaabani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Recep Biler meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



İKİNCİ YARI



69. dakikada Mehmet Yılmaz-Iglesias paslaşmasında topu en son önünde bulan Mehmet Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



74. dakikada Hacettepeli Murat Kalkan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.



90. dakikada Zoko'nun ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta, top kaleci Serkan'da kaldı.



90. dakikada rakip ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim'in çapraz durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

