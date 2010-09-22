Ankara'nın göbeğinde çiftlere ‘uygunsuz oturma’ sorgusu

T24- Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir polis minibüsünde görev yapan iki polis memuru, Kurtuluş Parkı’nda el ele dolaşan, bank ve çimlerde oturan genç çiftleri Genel Bilgi Toplama’ya (GBT) tabi tuttu, "uygunsuz oturuyorsunuz" uyarısında bulundu.





Gazete Habertürk'te Can Eren Eryılmaz imzası ile yayımlanan haber şöyle:







Ankara’nın kent merkezindeki en büyük parklarından biri olan Kurtuluş Parkı’nda önceki gün ilgi çekici bir uygulama gerçekleşti. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parkın içerisinde dolaştıklarıminibüsle bazı çiftlere GBT uygulaması yaptı.







Parkın içerisinde el ele yürüyen, banklarda oturan ve çimlerde uzanan çiftlere yaklaşan polisler, “Uygunsuz oturuyorsunuz” diyerek uyarıda bulundu. Polisler, görev yaptıkları araç içinden genç çiftlere seslenerek, “Kimlik kontrolü yapacağız. Buraya (aracın yanına) gelin” dedi.







"Uygunsuz oturmadık"





Parktakiler, uygulamayla adeta neye uğradığını şaşırdı. Kimi üniversite öğrencisi kimi ise sözlü olduğunu ifade eden gençler, uygulamanın ardından oturdukları yerlerden kalkarak bölgeden uzaklaştı. Polisin yaptığı bu uygulamanın son derece rahatsız edici olduğunu dile getiren gençler, "Oturuşumuzda hiçbir uygunsuzluk yoktu” sözleriyle kendilerini savundu.



Sorgulanan gençlerden biri ise "Sevgilim sadece göğsüme yaslanmıştı. Bunun neresi

uygunsuz? Uygunsuz olduğuna kim karar verdi?" diyerek tepki gösterdi. Polisin haklarında tutanak tutulduğunu söylediği genç bir çift ise "Polis ‘Sizi gördüm, uygunsuz oturuyordunuz’ dedi. ‘Nasıl otuyorduk?’ diye sorduğumda ise ‘Konuşturma beni şimdi. Sen biliyorsun’ cevabını verdi. Kimliklerimiz elindeydi. ‘Hakkınızda tutanak tuttum, hadi gidin şimdi’ diyerek bizi gönderdi" diye konuştu.





