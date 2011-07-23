-ANKARA'NIN "COĞRAFYASI" ZAYIF ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Ankara'daki öğrencilerin ''Coğrafya'' dersi ''zayıf'' çıktı. Türkiye genelinde liseler arasında üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde ilk sırayı alan Ankara, Coğrafya dersinde 39. oldu. Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okulların açılacağı Eylül ayında Ankara'daki tüm coğrafya öğretmenlerini toplayarak, bunun nedenlerinin tek tek sorgulanacağını bildirdi. Aydoğan, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üniversiteye giriş sınavı sonuçlarına göre, Türkiye'deki tüm okulların başarı durumunun tek tek belirlendiğini ve çalışmanın tüm illere gönderildiğini kaydetti. Bu çalışmayla hem okulların hem de öğretmenlerin kendi başarı durumlarını görebilmelerinin sağlandığını ifade eden Aydoğan, Ankara'nın Türkiye genelinde Fen ve Matematik alanlarında birinci olmasına rağmen, Coğrafya branşında sorun bulunduğunu belirterek, bunun sebeplerinin araştırıldığını ifade etti. Aydoğan, okullar açıldığında Coğrafya öğretmenleriyle toplantı yapacaklarını belirterek, ''Bu toplantıda tartışacağız, öğretmenlerin durumlarını okul okul göstereceğiz. Onlardan taleplerimiz olacak'' dedi. Aydoğan, şunları söyledi: ''Bizim amacımız bütün okulları eşit seviyeye getirmek. Gelecek eğitim-öğretim yılı, bu yıldan farklı olacak. Özellikle okul müdürleri çok yorulacaklar. Biz başarıyı, başarısızlığı somut kriterlere dayandırmak zorundayız. Tabii ki her okulu kendi koşulları içinde değerlendirmek durumundayız. Önce biz devlet olarak görevimizi yapmış mıyız, yeterince öğretmen vermiş miyiz, okulun bakım onarımını, altyapı hizmetlerini yapmış mıyız ona bakıyoruz. Bütün bunlardan sonra okulda hala boşvermişlik, öğretmenin işine sahip çıkmaması, bir ideal ortaya koyamaması, çocukları geleceğe hazırlama konusunda fedakarlık yapmaması gibi konular bizim ilgi alanımıza girecek. Bunları tek tek sorgulayacağız.'' Bunun bir yaptırımı olup olmayacağı sorusuna Aydoğan şu yanıtı verdi: ''Bunlar aslında liselerin sınıf geçme yönetmeliğinde de net bir şekilde var. Yaptırım tabii ki var. Eğer ısrarla öğretmen kendini yenilemiyor, 'ben sınav yaptım çocuklar çalışmıyor, ben ne yapayım' diyorsa bunun yaptırımı var. Oradan alıp başka bir yerde deneyeceksin, orada da olmuyorsa ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Meslek yorgunu, tükenmişlik sendromu yaşayan öğretmenler varsa bunlarla biz daha yakından ilgileneceğiz. Okul müdürlerine de söyledim; yüzde 10, yüzde 20 başarı gösteriyorsa okul müdürü olarak, disiplin amiri olarak 'bu okulda bu öğretmen başarısızdır' desin, ben bir hafta içinde alıp başka bir yere vereyim. Başarılı öğretmenleri rencide etmeden başarısızlar üzerinde yoğunlaşacağız.'' -''4 LİSEDE SORUŞTURMA AÇTIK''- 2011-2012 eğitim-öğretim yılına ilişkin çalışmaları hakkında da bilgi veren Aydoğan, gelecek eğitim-öğretim yılında Ankara'da binden fazla dersliğin hizmete gireceğini söyledi. İlçe milli eğitim müdürlerinin, müfettişlerin okulları sürekli denetleyeceklerini kaydeden Aydoğan, ''Geçtiğimiz mayıs ayında 20 tane okulun denetlenmesi emri çıkardım. Bunlardan 4 lisede soruşturma açtım. Sebepleri, okul aile birliği hesapları düzgün tutulmamış, okul bakımsız, bir başıboşluk var. Bu eğitim-öğretim yılında da okullarımızın, liselerimizin çok yoğun bir şekilde gözetim altında tutulacağını ifade edebilirim'' dedi. -''BESLENME ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ''- Aydoğan, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının okul kantinlerinde fast food türü gıda ve içeceklerin satışının yasaklanmasıyla ilgili çalışma yürüttüğünü anımsatarak, ''Okullarda fast food tarzı gıdaların satılmaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa aldığı kararların uygulanması noktasında çok titiz davranacağız. Bu, benim de şahsen çok önemsediğim bir konu. Çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Çocuğun beslenme alışkanlığı çok önemli. Bunlar kendi çocuklarımız. Buna karşı çıkmak kendi çocuğunun geleceğine karşı çıkmaktır. Dolayısıyla çok titiz davranacağız'' diye konuştu. -GÜVENLİK- Okullarda güvenliğin sağlanması açısından Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmanın da devam edeceğini ifade eden Kamil Aydoğan, ''Bu proje kapsamında birçok okulumuzda sivil memurlar bulunuyor. Geçen yıl hiçbir problem yaşamadık. Bu uygulama devam edecek. Ankara'da güvenlik problemimiz yok'' dedi. Ankara'da 490 okulun bakım-onarım çalışmasının devam ettiğini söyleyen Aydoğan, yeni eğitim-öğretim yılı başladığı zaman bütün bakım onarım ve tadilat işlerinin tamamlanmış olacağını, okulların yakıt, elektrik, su gibi giderleri konusunda da tüm önlemlerin alındığını anlattı. Engelli çocukların eğitimine de önem verdiklerini söyleyen Aydoğan, Ankara'da ''engeline uygun okul olmadığı için eğitim alamayan çocuk kalmayacağını'' belirtti. Aydoğan, engelli çocuklara yönelik 5 okul açılacağını ifade etti. Okul idarecilerine drama eğitimi vermeye devam edeceklerini söyleyen Aydoğan, drama eğitimi alan yöneticilerin kendilerini velilerin veya öğrencilerin yerine koyarak sorunları farklı bir bakış açısıyla yaklaştıklarını anlattı. Aydoğan, '' Mesela okul müdürlerinin kayıt döneminde telefonlara çıkmaması söz konusu olmayacak. Bir vatandaş 'ben falan müdüre ulaşamıyorum' diyorsa bu bizim eksiğimizdir. Herkes herkese ulaşacak. Kapalı kapılar ardında iki kişinin kendi arasında konuşarak kayıt yaptırması diye birşey olmayacak'' diye konuştu.