T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankaralı Namık uyuşturucudan gözaltına alındı

Namık Uğurlu aracında bulunan uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyledi

16 Kasım 2012 23:03

Ankaralı Namık olarak bilinen Namık Uğurlu’nun otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi. Uğurlu, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fevzi Kızılkoyun'un hürr,yet.com.tr'de yer alan haberine göre; Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi’nde, Ankaralı Namık olarak bilenen türkücü Namık Uğurlu’ya (36) ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda arka koltukta 2, torpido gözünde ise 16 adet poşet içerisinde 40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, Namık Uğurlu’nun yanı sıra otomobilde bulunan F.O. (26), O.Ö. (30) ve C.K’yı (40) “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlarından gözaltına alındı.

Uğurlu, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüphelilerden C.K. ve O.Ö’nün daha öncede işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı olduğu da öğrenildi.

 

ETİKETLER

ankaralı namıkuyuşturucugözlatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24