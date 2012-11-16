Ankaralı Namık uyuşturucudan gözaltına alındı

Ankaralı Namık olarak bilinen Namık Uğurlu’nun otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi. Uğurlu, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fevzi Kızılkoyun'un hürr,yet.com.tr'de yer alan haberine göre; Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi’nde, Ankaralı Namık olarak bilenen türkücü Namık Uğurlu’ya (36) ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda arka koltukta 2, torpido gözünde ise 16 adet poşet içerisinde 40 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, Namık Uğurlu’nun yanı sıra otomobilde bulunan F.O. (26), O.Ö. (30) ve C.K’yı (40) “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlarından gözaltına alındı.

Uğurlu, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüphelilerden C.K. ve O.Ö’nün daha öncede işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı olduğu da öğrenildi.