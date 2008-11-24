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Yaşam

'Ankaralı Namık' gözaltında

'Ankaralı Namık' adıyla tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, önceki gün 'polis süsü vermek' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından d&u

24 Kasım 2008 02:00

“Ankaralı Namık” adıyla tanınan şarkıcı Namık Uğurlu, önceki gün “polis süsü vermek” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından dün gece de bir benzinlikten aldığı yakıtın parasını ödemeyince gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Namık Uğurlu dün gece geç saatlerde Turan Güneş Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek arabasının deposunu doldurdu.
Para ödemeden benzinlikten ayrılmak isteyen Namık Uğurlu'ya görevliler engel oldu. Kolundaki saati bırakarak, “Yanımda para yok. Sonra gelir öderim” diye benzinlikten ayrılan Uğurlu, şikayet üzerine Yıldızevler Polis Karakolu ekiplerince gözaltına alındı.
“Ankaralı Namık”, 22 Kasım Cumartesi günü gece geç saatlerde klip çektiği polis kıyafetiyle komşusunun kapısını çalınca, “polis süsü vermek” iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Komşularına saldırdığı ve tehdit ettiği bildirilen Namık Uğurlu, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. 

  

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