Ankaralı kadınlar 'kıyafetime karışma' diyecek

İstanbul'da başlayan 'Kıyafetime karışma' sloganıyla başlayan eylemler Ankara'ya taşındı. Ankaralı kadınlar hafta sonu Kuğulupark'ta bir yürüyüş yaparak yaşanan saldırılara tepki gösterecek.

Son dönemde toplu taşıma araçları, parklarda kadınların giydiği kıyafetler gerekçe gösterilerek yapılan saldırılar sonrası kadın örgütleri harekete geçti. İstanbul’da Ayşegül Terzi’nin şort giydiği gerekçesiyle saldırıya uğramasının ardından başlayan ‘Kıyafetime karışma’ eylemi için kadınlar Ankara Kuğulupark’ta bir araya gelecek.

“Sen varsan daha güçlüyüz. İstediğin kıyafeti giyerek yürüyüşe gel” çağrısıyla toplanan kadınlar Cumartesi günü saat 18.00’da Kuğulupark’ta toplanacak.

İlk eylem Çekmeköy'deydi

Kadınlar ‘Kıyafetime karışma’ eylemini ilk olarak şort giydiği gerekçesiyle darp edilen Ayşegül Terzi’nin saldırıya uğradığı İstanbul Çekmeköy’de yaptı. Toplu taşıma aracında Terzi’ye saldıran sanık Abdullah Çakıroğlu, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 9 yıl 4 ay ile yargılanmaya devam ediyor.

Son saldırı Maçka Parkı'nda

Kadınlara kıyafetleri gerekçe gösterilerek yapılan saldırıların son örneği İstanbul Maçka Parkı’nda gerçekleşti. Parkta görevli güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla oturan Çağla Köse isimli kadını ‘uygunsuz kıyafet giydiği’ gerekçesiyle parktan uzaklaştırmak istedi. Tepki çeken olay sonrası Köse’nin suç duyurusunda bulunduğu güvenlik görevlisi açığa alındı.