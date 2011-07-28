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Spor

ANKARAGÜCÜ'NÜN GENEL KURULUNUN İPTAL KARARINA ONAY ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 14:04

-ANKARAGÜCÜ'NÜN GENEL KURULUNUN İPTAL KARARINA ONAY ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Ankaragücü Kulübü'nün, Ahmet Gökçek'in başkan seçildiği 30 Ağustos 2009 tarihindeki genel kurulunun iptal edilmesi yönündeki kararı onadı. Ankaragücü Kulübü Avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu, yaptığı açıklamada, Yargıtay 7. Dairesi'nin kararı daha önceden verdiğini ancak kararın açıklamasının dün yapıldığına dikkati çekerek, ''Yargıtay'ın karar tarihi 12 Temmuz olarak belirtiliyor. Ancak açıklama dün yapıldı. Buna göre, 30 Ağustos 2009 tarihindeki genel kurulun, tüzük ve kanunlara aykırı gerçekleştirilmesi nedeniyle mahkeme tarafından hükmedilen iptal kararı onandı. Bu durumda 30 Ağustos tarihinden önce kulübe üye olan ve halen kulüp başkanlığını yürüten Ahmet Gökçek yönetimi düşmüş oldu'' diye konuştu. Avukat Kahyaoğlu, bundan sonra izlenecek yolu ise şöyle dile getirdi: ''Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararının, Ankaragücü'ne tebliğ edilene kadar beklenecek. Sonra 15 gün içerisinde karar düzeltme dilekçesi verilecek. Dosya tekrar Yargıtay 7. Hukuk Dairesine gidecek ve Yargıtay dosyayı son kez inceleyerek, kesin olan son kararı verecek. Bu kararın da ekim ayından önce çıkması mümkün değil gibi görünüyor. Yani, kesin karar ancak ekim ayında çıkabilir.'' -GÖKÇEK'İN YENİDEN BAŞKANLIK YOLU AÇIK- Kahyaoğlu, bu karardan sonra, Ahmet Gökçek'in yeniden başkan adayı olmasının söylendiği gibi mümkün olmadığı kanaatinin yanlış olduğunu söyledi. Kahyaoğlu şöyle konuştu: ''Tıpkı 30 Ağustos 2009 tarihindeki genel kurulda olduğu gibi, 8 Ağustos'taki genel kurulda da Ahmet Gökçek önce üyeliğe kabul edilir, ardından başkan adayı olabilir. Bu anlaşmaya bağlı. Şayet bu konuda taraflar bir anlaşmaya varmışsalar mevcut yönetim yoluna devam edebilir. Bu konuda bazı gazetelerde yazılan Ahmet Gökçek bir daha başkan olamaz yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor ve hukukla da bağdaşmıyor.''

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