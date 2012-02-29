Ankaragücü küme düşmekten kurtulabilir!

T24- Bu sezon ilk kez uygulanacak olan Play-off kaldırılacak. Yeniden eski sisteme dönülecek. Ancak takım sayısı artacağı için lig gelecek sezon toplam 42 hafta oynanacak. Bu sezon sonunda Süper Lig’den kesinlikle küme düşme olmayacak. Dava açan Ankaraspor geri dönecek. Trabzonspor’un, şampiyonluk kupası isteğine, “Mahkeme sonucunu bekleyin” cevabı verilecek. Mahkeme kararına göre suçlu olanlar, FIFA talimatları doğrultusunda ağır şekilde cezalandırılacak.

Hürriyet'te İsmail Er imzalı habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Yıldırım Demirören’in önümüzdeki sezon için Süper Lig statüsünde değişikliğe giderek, devrim niteliğinde kararlar alması kulüpleri memnun etti.

Dün Hürriyet'te manşet olan ve büyük yankı uyandıran Yıldırım Demirören’in 22 takımlı lig formülüne sıcak bakan kulüplerin yetkilileriyle yapılan birebir görüşmeler sonucunda ortaya bir çok öneri atıldı.

Demirören, FIFA’nın Türkiye’ye bakışı konusunda uzman spor hukukçuları ile birlikte titiz bir çalışma yaptıklarını vurguladı. Çiçeği burnunda Federasyon Başkanı, kulüp başkanları ve delegeleri ile pazartesi günkü kongre sonrası yaptığı toplantıda FIFA Disiplin Tüzüğü’nün 136. maddesi gereğince maç sonuçlarına yasa dışı yollardan tesir etmeyi içeren ihlalleri ve bunlarla ilgili aldıkları kararları FIFA’ya bildirmekle yükümlü olduklarını hatırlattı. FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Marcel Mathier ile görüşmelerin devam ettiğini de vurguladı.

Kulüplerin önerileri dikkate alınıyor

Demirören, kulüplerin önerileri ve uluslararası düzeyde yapılan görüşmelerin titizlikle sürdüğünü belirterek yeni sezonla ilgili henüz kafalarında kesin bir hüküm bulunmadığını da söyledi.

Başkan Demirören, kulüpler tarafından kendilerine önerilen bazı projelerin de FIFA tarafından kabul gördüğünü belirtti. UEFA’nın da şike davasıyla ilgili mahkeme ve tahkim kurulu raporu doğrultusunda Federasyon’a hassas davranacağı yönüne yeşil ışık yaktığı da öğrenildi.

FIFA’nın “Evet” demesi halinde Yıldırım Demirören ve yönetiminin yeni sezonda hayata geçirmeyi planladığı maddeler şöyle...

TFF’nin yeni sezonla ilgili planları

1-Bu sezon sonunda Süper Lig’den kesinlikle küme düşme olmayacak. Futbol Federasyonu’na açtığı davayı kazanan Ankaraspor, haklı görüldüğü için tekrar Süper Lig’e dönecek.

2-Tüm kulüp başkanları ve delegeler gelecek sezonun 22 takımla oynanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile hem fikir olduklarına dair anlaşma yapacaklar.

3-Geçen sezon küme düşen Konyaspor, Bucaspor ve Kasımpaşa’nın mağdur edilmemesi için de çalışmalar yapılacak. Bu üç takımın mağduriyetini önleyecek bir proje üretilecek.

4-Yeni sezonda 22 takımla oynanacak Süper Lig’de bu sezon getirilen Play-off sistemi kaldırılacak. Eski sisteme geri dönüş yapılacak. Böylece, Süper Lig 42 hafta üzerinden oynanacak.

5-F.Bahçe’nin yerine bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’un, şampiyonluk kupası isteğine, “Mahkeme sonucunu bekleyin” cevabı verilecek.

6-Şike davası sonunda mahkemenin kararına göre hareket edilecek. Çıkacak sonuca göre kulüplere ve yöneticilerine FIFA talimatları doğrultusunda en ağır cezalar verilecek.

Statü ne diyor?

YETKi TFF’DE

- Madde 35: Yönetim Kurulu Yetkileri

a) Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isimlerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.

Futbol Müsabaka Talimatı

- Madde 8 - Ligler ve Fikstürler

1-TFF, profesyonel ve amatör liglerin sayısını ve bu liglerin hangi takımlardan oluşacağını belirler.

2-TFF, liglerde, gruplarda ve kupalarda yer alacak kulüplerin sayılarını artırabilir veya azaltabilir.

3-TFF, gerek gördüğü hallerde, profesyonel ve amatör ligleri, kulüplerin güç dengelerini ve deplasman durumlarını göz önünde bulundurarak alt liglere ve gruplara ayırabilir.

4-TFF, ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını belirler.

Devir teslim bugün yapılacak

TFF başkanlık devir teslim töreni bugün yapılacak.TFF’nin İstinye’deki ana binasında saat 11.00’de gerçekleştirilecek törene, başkanlığa seçilen Yıldırım Demirören ile başkanlığı vekaleten yürüten Hüsnü Güreli katılacak.