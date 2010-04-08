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Spor

Ankaragücü'ne eski Başkanı'ndan haciz!

Eski Başkanı Cemal Aydın'ın, alacakları için kulübün otobüsü dahil gelirlerine haciz koydurduğu bildirildi.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Ankaragücü Kulübünün eski Başkanı Cemal Aydın'ın, ödenmeyen alacaklarına karşılık, kulübün Biletix, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto Teşkilatı gelirleri ile kulüp otobüsüne haciz koydurduğu bildirildi.


Kulüp Avukatı Mustafa Asım Kahyaoğlu'ndan alınan bilgiye göre, daha önce kulübün bazı işlerini yapan bir firma, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Ankara 16. İcra Müdürlüğü aracılığıyla kulüp otobüsüne haciz koydurdu.


Kulüp ise otobüsün bugün mezatta satışa çıkmasından hemen önce 75 bin 810 lira ödeme yaparak, otobüsü teslim almak istedi.


Ancak aynı saatlerde, otobüse, kulübün eski Başkanı Aydın tarafından, ödenmeyen yaklaşık 50 bin TL'lik bir alacağına karşılık haciz konuldu. Kulüp yetkililerinin haciz nedeniyle alamadıkları otobüs emanete çekildi.


Aydın'ın, alacakları nedeniyle kulübün Biletix, TFF ve Spor Toto Teşkilatı gelirlerine de daha önce haciz koydurduğu bildirildi.


Avukat Kahyaoğlu, kulübe yeni yönetimin başlamasının ardından bütün borçların belirli bir plan dahilinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

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