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Spor

Ankaragücü'nden örnek davranış

28 Nisan 2009 16:11


Kısa bir süre önce futbolcular ve yönetim arasında geçen tartışmada "Bizim paramızı vermiyorsunuz bari personelin parasını ödeyin" diyen futbolcular, personelin 4 aydır maaş alamamasının çözümünü kendi aralarında buldular.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'nın önderliğinde kazanılan karşılaşmalardaki pirimlerinden kesinti yapılmasını ve personele ödenmesini isteyen futbolcular, Ocak ayından beri sadece tek maaş alan 41 personele 600 TL kişi başı para dağıttılar.

Kacaelispor ve Eskişehirspor karşılaşmalarındaki pirimlerinden keserek personele 600 TL dağıtan futbolcular; Fenerbahçe galibiyet piriminden de kesinti yaparak pesonele 300 TL daha verecekler.

Ankaragücü Tesisleri'nde 41 personelden 20 tanesi asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan 20 personelin ise 17 tanesinin evli olduğu öğrenildi.


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