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Spor

Ankaragücü'nden Geremi bombası

Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Njitap Geremi yeniden Ankara'ya döndü.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Njitap Geremi yeniden Ankara'ya döndü. Başkentin sarı-lacivertli kulübü, Newcastle United'ın Kamerunlu orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Turkcell Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen Geremi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu Nijitap Geremi, Saray Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula getirilerek adeta ''şov'' yapıldı.

Başkent ekibinin Geremi ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

2007'den bu yana Newcastle forması giyen Geremi, bu sezon Championship'te sadece 1 maçta görev aldı.

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