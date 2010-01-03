Ankaragücü'nden Geremi bombası

<span class="arabaslik"><span>T24 -</span></span><span> <strong>Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği forması giyen Njitap Geremi yeniden Ankara'ya döndü. Başkentin sarı-lacivertli kulübü, Newcastle United'ın Kamerunlu orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.</strong><br /><br /><img border="5" align="left" style="border-color:rgb(255, 255, 255);" src="/media/03012010/haber-ici-geremi.jpg" />Turkcell Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen Geremi ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.<br /><br />Kamerunlu orta saha oyuncusu Nijitap Geremi, Saray Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan genel kurula getirilerek adeta ''şov'' yapıldı.<br /><br />Başkent ekibinin Geremi ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.<br /><br />2007'den bu yana Newcastle forması giyen Geremi, bu sezon Championship'te sadece 1 maçta görev aldı.</span>