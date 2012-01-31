-Ankaragücü'nde yaprak dökümü sürüyor ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Ankaragücü'nde yaşanan ''yaprak dökümü''ne Ergin Keleş de katılmak üzere. Ankaragücü'nde yaşanan sıkıntılı günlerde takımda kalan Ergin Keleş, verilen sözlere rağmen alacaklarının ödenmemesi üzerine sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor. Ankaragücü Genel Menajeri Hikmet Hancıoğlu, Ergin'in şu an için takımdan ayrılmadığını belirterek, ''Ergin'i Orduspor maçı kadrosuna almadık. Ergin, Kardemir Karabükspor ile görüşüyor. Anlaşma sağladığı takdirde bizimle olan sözleşmesini bugün feshedecek'' dedi. Kardemir Karabükspor, daha önce Ankaragücü'nden Güven Varol, Kaan Söylemezgiller ve Uğur Uçar'ı transfer etmişti.