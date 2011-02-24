-ANKARAGÜCÜ'NDE ÜMİT ÖZAT DÖNEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Ankaragücü yönetimi, karşılıklı olarak anlaştığı teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat ile görüşülerek, Özat'ın sözleşmesinin hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı sonrasında karşılıklı olarak sonlandırma kararı alındığı bildirildi. Ümit Özat'ın kulüpten geçmiş alacak bakiyesi olan ücret dışında herhangi bir tazminat talep etmeksizin Ankaragücü ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırmayı kabul ettiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Kulübümüze 14 aydır emeği geçen Sayın Ümit Özat'a ve ekibine, kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçında Ankaragücü taraftarının da kendisini camiamıza yakışır şekilde uğurlayacağından şüphemiz olmadığını belirtir, tüm kamuoyuna sevgi ve saygılarımızı sunarız.''