Ankaragücü'nde iki imza



Ankaragücü, daha önce anlaşma sağladığı Trabzonspor'dan Hasan Üçüncü ve Abdülaziz Solmaz'la 3'er yıllık resmi sözleşme imzaladı.





Ankaragücü, ara transfer döneminin ilk transferlerini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, daha önce anlaşmaya vardığı Trabzonsporlu Hasan Üçüncü ve Abdülaziz Solmaz ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.



Tesislerde gerçekleştirilen imza törenine futbolcuların yanı sıra kulüp genel sekreteri Serhat Arıkan katıldı.



Arıkan, yaptığı konuşmada, Gökhan Emreciksin ile Abdülkadir Kayalı'nın Fenerbahçe'ye transferinden sonra takıma kattıkları Hasan ile Abdülaziz'in, giden bu iki futbolcuyu aratmayacaklarını söyledi.



Murat Erdoğan'nın, Sivasspor'a transferi konusunda ise kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirten Arıkan, ''Kimseyi takımda zorla tutmayız. Gitmek isteyen gider, ancak kendisi bizim sözleşmeli futbolcumuzdur ve bize gelen herhangi bir teklif yok'' diye konuştu.



Ankaragücü'nün yeni transferi 28 yaşındaki Hasan Üçüncü de yaptığı açıklamada, kendisinin ilk transferi olduğunu ifade ederek, ''Bu benim Trabzon'dan ilk ayrılışım. Ankaragücü gibi köklü bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim'' dedi.



20 yaşındaki Abdülaziz Solmaz ise Ankaragücü'nde oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu transferde emeği geçen herkese teşekkür etti.

