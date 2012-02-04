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Spor

Ankaragücü'nde Haluk Ilıcan da aday ANKARA (A.A)

04 Şubat 2012 21:28

-Ankaragücü'nde Haluk Ilıcan da aday ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Ankaragücü'nün yarın gerçekleştirilecek olağan genel kurulu öncesinde Erdal Şanlı'nın ardından Haluk Ilıcan da adaylığını açıkladı. Ilıcan, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün yarın yapılacak olağan genel kurulunda başkanlık için aday olduğunu bildirdi. Hazırladığı yönetim kurulu listesinin seçilmesi durumunda sarı-lacivertli camiada birlik ve beraberliği sağlayacaklarını, kulübün düşürüldüğü durumdan nemalanmaya çalışanları uzaklaştıracaklarını belirten Ilıcan, açıklamasında şunları kaydetti: ''Ben Ankaragücü Kulübü'nün yaşadığı süreci iyi biliyorum. Yaşanan süreçte Ankaragücü Kulübü 102 yıllık tarihinin en acı günlerini yaşamıştır. Ben ve arkadaşlarım önümüzdeki sürece her konuda talibiz. Ankaragücü Kulübü'nün düşürüldüğü durumdan nemalanmaya çalışanlara tek sözüm var, gelin Ankaragücü'nü bu kaostan birlikte çıkaralım. Gelmeyen varsa da kimsenin önünde engel olmasın. Köstek olanları camiadan en kısa sürede uzaklaştıracağız. Yapılacak olan herşey Ankaragücü için olmalıdır. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için Ankaragücü tüm camia olarak bir araya gelmelidir ve gelmek zorundadır. Bugüne kadar Ankaragücü Kulübü'ne sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.'' Pazartesi gününden itibaren ne futbolcu, ne teknik heyet ne de personelin geçmişte yaşananları yaşamayacaklarını ifade eden Ilıcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Kimse merak etmesin. Bizler kimse ile kavga etmeye gelmiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaragücü için, elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere geliyoruz. Ben ve yönetim listemizdeki arkadaşlarım, bu camianın geleceğine birlikteliği sağlamak için geliyoruz. Ankaragücü'nün bir kuruşu için hesap yapanların karşısında olacağız.''

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