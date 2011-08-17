-Ankaragücü yönetimi görevini resmen bıraktı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Ankaragücü Kulübü Eski Başkanvekili Nadir Koç, ''Cemal Aydın ve arkadaşları hukuksuzluğu önledik diyorlar. Asıl hukuksuzluğu kendileri yapmıştır'' dedi. Koç, eski basın danışmanı Avni Kavlak ve genel menajer Ender Yurtgüven ile birlikte Saray Spor Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. ''Bu toplantıyla resmi olarak görevimizden ayrılıyoruz'' diyen Koç, Cemal Aydın, Serdar Özersin ve arkadaşlarının, göreve getirildikleri genel kurulda kendilerini tuzağa düşürdüğünü iddia ederek, ''Göreve geldiğimiz dönemi Ankaragücü'nün gidişatı hiç iyi değildi. Biz kulübü bataklıktan kurtarmak istedik, bunun için göreve geldik. Ancak tek bir gün bile bize huzur vermediler'' diye konuştu. Hukuken hiçbir yetkilerinin kalmadığının altını çizen Koç, konuşmasına şöyle devam etti: ''Cemal Aydın ve Serdar Özersin'in kulüpten istifa etmelerini istiyoruz. Eğer Cemal Aydın ve Serdar Özersin görevlerinden ayrılır, genel kurul kararı alır ve bizden yardım isterlerse, biz elimizi taşın altına değil, kayanın altına sokmaya hazırız. Biz kötü niyetli bir şekilde davranmadık. Her zaman büyük Ankaragücü'nün çıkarları doğrultusunda hareket ettik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep ayağımızı kaldırmaya çalıştılar. Aleyhimize 30'a yakın dava açıldı. Cemal Aydın ve arkadaşları, hukuksuzluğu önledik diyorlar. Asıl hukuksuzluğu kendileri yapmıştır. Göreve geldiğimiz genel kurulu biz düzenlemedik. Bizi buraya misafirliğe çağırdılar. Ama çorbamıza zehir katacaklarını tahmin etmedik. Böyle olmasını biz istemedik. Bize böyle bir tezgah hazırlayanları, önce Allah'a, sonra Ankaragücü camiasına havale ediyorum.'' Eski basın sözcüsü Avni Kavlak ise kendilerine resmen ''kırmızı kart'' gösterildiğini ifade ederek, yönetim kurulu defterlerinin teslimatı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını, konuyla ilgili bir çok avukat ile görüşme yaptıklarını ve bu akşam saatlerinde sorunu çözmeye çalışacaklarını bildirdi. Genel menajer Ender Yurtgüven ise takımın yarın akşam 20.00'de toplanacağını, ancak antrenmanın nerede yapılacağının henüz belirlenmediğini kaydetti.