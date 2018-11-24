Ankaragücü taraftarından Kayseri'ye çıkarma

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması, Osmanlı Stadyumu\'nun zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle Kayseri Kadir Has Stadyumu\'na alınmıştı. Bu kararın ardından Ankaragücü taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak için Kayseri\'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli taraftarların yaklaşık 80 otobüsle Kayseri\'ye giderek takımlarına destek vermesi bekleniyor.

Konvoy halinde maçın oynanacağı şehre hareket edecek olan otobüslerin yanı sıra bazı Ankaragücü taraftarları da özel araçlarıyla Kayseri\'ye giderek takımlarını yalnız bırakmayacak.