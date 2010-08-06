-ANKARAGÜCÜ SESTAK İLE ANLAŞTI ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Ankaragücü'nün, Slovakya Milli Takımı oyuncusu Stanislav Sestak ile 1 yılı kiralık 3 yıl opsiyonlu anlaştığı bildirildi. Kulüp basın sözcüsü Avni Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Bochum takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Sestak ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, ''Stanislav Sestak, dün gece Ankara'ya geldi ve yapılan görüşmeler sonucunda 1 yılı kiralık, 3 yıl opsiyonlu olmak üzere el sıkıştık'' dedi. Kavlak, Sestak'ın bu akşam yapılacak antrenmanda yer alacağını bildirdi. 1982 doğumlu forvet oyuncusu Stanislav Sestak, 2007 yılından beri Almanya'nın Bochum takımında forma giyiyor. Sestak, Bochum'da oynadığı 86 maçta 28 gol attı.