Ankaragücü’nde İbrahim Üzülmez dönemi

MKE Ankaragücü, Bursaspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “İbrahim hocamızla prensipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bügün sözleşmeyi imzalarız” dedi.

46 yaşındaki İbrahim Üzülmez, son olarak Bursaspor’u çalıştırdı. 14 maçta Bursaspor’un başında maça çıkan İbrahim Üzülmez, hafta içerisinde yeşil beyazlı kulüpten ayrılmıştı.