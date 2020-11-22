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Spor

Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

22 Kasım 2020 22:28

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Ankaragücü, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

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